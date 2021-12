Real Sociedad—Real Madrid LaLiga 2021-22 Aperçu du match, blessures/suspensions, XI potentiels, prédiction

Le Real Madrid vise sa sixième victoire consécutive en prenant la troisième place de la Real Sociedad à la Reale Arena samedi.

Los Blancos se dirigera vers Saint-Sébastien ce week-end dans le but d’accroître leur avance de sept points sur l’Atletico Madrid et la Sociedad. Le Real Madrid n’a plus perdu de match de championnat depuis le 3 octobre.

La Real égale son total de points avec la deuxième place de l’Atletico Madrid et cherche à s’emparer de la deuxième place au classement de la Liga. La Sociedad a récemment perdu son dernier match et n’a gagné que deux fois lors de ses cinq derniers matchs.

Les deux clubs ont fait match nul lors de leurs deux derniers matches. La Sociedad n’a gagné que deux fois lors des 14 dernières rencontres entre les deux équipes à domicile.

La Sociedad sera privée des milieux de terrain David Silva et Mikel Merino.

Le Real Madrid reste sans Gareth Bale et Dani Ceballos. Il n’y a pas de suspension pour l’un ou l’autre club samedi.

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico ; Portu, Zubimendi, Guevara, Januzaj ; Isak, Oyarzabal

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

L’équipe de départ de Carlo Ancelotti devrait rester similaire à celle avec laquelle il a affronté l’Athletic Club et Séville la semaine dernière.

Lucas Vazquez a commencé pour Dani Carvajal contre l’Athletic, ce qui pourrait faire une différence ici samedi. Marco Asensio a également commencé pour le retour de Rodrygo mercredi, ce qui pourrait être une autre différence clé.

Real Sociedad—Real Madrid 1-1

Bien que le Real Madrid soit probablement légèrement favorisé ici, ce ne sera en aucun cas un match facile pour eux. Il s’agit du plus difficile des trois affrontements qu’ils ont eus contre les 10 meilleures équipes la semaine dernière.

La Sociedad a marqué le moins des cinq meilleurs clubs de Liga, bien qu’ils aient encaissé un faible nombre de buts en comparaison. Ils peuvent certainement forcer un résultat contre la meilleure équipe d’Espagne.

Cela pourrait être un match nul, car les deux clubs se jouent toujours assez dur lorsque le Real se rend au Pays basque. Le Real pourrait rendre la tâche difficile à un milieu de terrain de la Sociedad qui manque deux de ses titulaires.

Ce sera un match amusant à regarder alors que le Real cherche à prolonger à la fois sa séquence de victoires et sa marge de points samedi.