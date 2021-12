Real Sociedad vs Real Madrid, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid visite la Real Sociedad dans l’espoir de prolonger sa séquence de victoires actuelle contre un adversaire de qualité qui occupe actuellement la troisième place du classement après un brillant début de saison 2021-2022.

Aucune rotation n’est attendue pour le Real Madrid autre que le retour potentiel de Carvajal et Rodrygo dans le onze de départ. Les titulaires font le travail et alors qu’Ancelotti risque une sérieuse baisse de forme à cause de la fatigue, force est de constater que l’entraîneur italien ne fait pas beaucoup confiance à son banc.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

La Real Sociedad a prédit XI : Remiro ; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico ; Portu, Zubimendi, Guevara, Januzaj ; Isak, Oyarzabal

C’est un match monumental pour le Real Madrid, qui a l’opportunité d’augmenter son avance au classement contre l’un des prétendants. S’ils le font, Ancelotti pourrait décider d’effectuer les rotations nécessaires contre l’Inter mardi prochain, étant donné que Madrid deviendra vainqueur de son groupe avec un seul match nul.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 12/04/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Reale Arena, San Sebastian, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

