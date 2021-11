Real Sociedad vs. Valence : Fête des illusions

20/11/2021 à 14:26 CET

D’une part, on trouve un Société réelle immergé dans un brillant début en Liga puisqu’actuellement, après treize matchs joués, est leader du classement battant le Real Madrid, son poursuivant immédiat, d’un point.

Un début passionnant et prometteur pour une équipe qui, saison après saison, avec l’aide d’Imanol Alguacil, s’améliore sous toutes ses facettes.

A sa vocation offensive prédominante et claire du jeu, la Real Sociedad, peut se vanter d’être la troisième meilleure défense du championnat avec seulement dix buts encaissés. Moins d’un but encaissé en moyenne par match.

Par le ValenceAprès des débuts très prometteurs, l’équipe dirigée par Bordalás a connu un ralentissement clair où il a lié sept matchs sans connaître la victoire jusqu’à ce qu’ils retrouvent la sensation de la victoire il y a deux jours contre Villarreal et, plus tard, obtiennent un précieux match nul contre l’actuel champion de la ligue, l’Atlético de Madrid.

D’après ce qui a été dit plus haut, j’attends un duel vraiment attrayant entre deux équipes qui chercheront la victoire et cela, sûrement, fera plaisir aux fans de football.

Valence est une équipe qui surprend par ses chiffres offensifs puisqu’il s’agit de la deuxième meilleure attaque de la Liga et qu’elle est plus faible en défense que ce à quoi on pourrait s’attendre avec un entraîneur comme Bordalás, donc Je pense que nous verrons suffisamment d’actions offensives pour trouver le bon pari comme celui proposé par Betfair à la cote [1.90]. Les deux equipes marquent.

Enfin, j’envisage l’option de « Plus de 1,5 buts de la Real Sociedad dans le match » que Betfair nous propose moyennant des frais [1.83].

La raison en est que le Valence est une équipe qui a encaissé trop de buts Comme nous l’avons commenté précédemment et la Royal Society, étant le leader et agissant en tant que local dans la Reale Arena, a le devoir d’atteindre les trois points.

Ayant dit cela, Je considère qu’il est peu probable que Valence ne marque pas au moins un but dans ce match et l’équipe locale devra faire un effort offensif si elle veut remporter la victoire dans ce match important et compliqué contre les Chés.

Si nous voulons trouver un quota plus élevé, nous pouvons utiliser la section « Combipartido » et combiner les options plus de 2,5 buts et les deux marquent, pour obtenir une part de [2.35].