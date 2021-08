Real Valladolid 2-0 Real Saragosse

20/08/2021 à 22:14 CEST

Le Valladolid a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Saragosse ce vendredi dans le José Zorrilla. Le Valladolid réel Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre lui Las Palmas. Du côté des visiteurs, le Real Saragosse a dû se contenter d’un nul contre le Ibiza. Après le duel, l’équipe locale est restée leader de la deuxième division, tandis que le Saragosse Il était à la quinzième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Valladolid réel, qui a créé le lumineux avec un peu de Javi Sanchez à la 17e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 1-0.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Valladolid, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Villa Toni juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 2-0 à la lumière.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Valladolid qui sont entrés dans le jeu étaient Saïdy Janko, Fede San Emeterio, Jawad El Yamiq, Ruben Alcaraz Oui Allvaro Aguado remplacement Luis Perez, Sékou Gassama, Javi Sanchez, Oscar Plano Oui Roque Mesa, tandis que les changements dans le Saragosse Ils étaient Alvaro Gimenez, Borja Sainz, Adrien González, Radosav Petrovic Oui Luis López, qui est entré pour fournir Ivan Azon Monzon, James, Sergio Bermejo, Eguaras Oui Jair Amador Silos.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, trois pour Javi Sanchez, Lucas Olaza Oui Robert, de l’équipe locale et quatre pour Jair Amador Silos, Pep Chavarria, Luis López Oui Juan José Narvaez, de l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, le Valladolid parvient à monter à quatre points et reste en position de promotion directe en première division, tandis que le Saragosse est maintenu avec un point.

Au tour suivant de la deuxième division, le Valladolid réel jouera contre lui Lugo à la maison, tandis que le Real Saragosse devra faire face dans sa querelle contre le Carthagène.

Fiche techniqueValladolid réel :Álvaro Ratón, Fran Gámez, Alejandro Frances, Jair Amador Silos, Pep Chavarria, Sergio Bermejo, James, Eguaras, Francho Serrano Gracia, Ivan Azon Monzon et Juan José NarváezLa vraie Saragosse :Roberto, Javi Sánchez, Joaquín Fernández, Kiko Olivas, Luis Pérez, Toni Villa, Roque Mesa, Óscar Plano, Lucas Olaza, Shon Weissman et Sekou GassamaStade:José ZorrillaButs:Javi Sánchez (1-0, min. 17) et Toni Villa (2-0, min. 90)