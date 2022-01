Real Valladolid – Burgos de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

01/07/2022 à 22:58 CET

Le match entre Real Valladolid et Burgos depuis le Stade José Zorrilla se tiendra dans le cadre de la 23e journée de LaLiga Smartbank. Vous pouvez profiter de Samedi 8 janvier à 18h15 via Movistar + et Movistar LaLiga.

La Deuxième catégorie de football espagnol il a toujours montré un très bon niveau. Les concurrents sont généralement très compétitifs et font preuve d’une belligérance qui rend la répartition des points assez constante et que, par conséquent, le le classement est très serré. En premier lieu, nous trouvons Almería avec 45 points, Eibar avec 42, Real Valladolid avec 40, Tenerife avec 38, Ponferradina avec 37 et Gérone avec 34.

De leur côté, les positions les plus basses du classement sont occupées par la Real Sociedad II (17 points), Fuenlabrada (20 points), Amorebieta (20 points) et Alcorcón (11 points)

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 23 DE LALIGA SMARTBANK

Le coup d’envoi de ce match aura lieu le Samedi 8 janvier à 18h15 et visible via Movistar + et Movistar LaLiga.