Real Valladolid – Real Zaragoza de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

19/08/2021

Le à 15:14 CEST

La deuxième jour de LaLiga Smartbank 2021/2022 est sur le point de commencer. La pause estivale est définitivement terminée et la deuxième catégorie du football espagnol promet d’être tout aussi déchirante que la saison dernière. Quoi qu’il en soit, en ce deuxième jour Le Real Valladolid et le Real Saragosse s’affronteront au stade José Zorrilla.

Cette saison apporte de nouvelles équipes, comme Amorebieta, Real Sociedad II, Burgos et Ibiza. Ces équipes ont pu remonter des catégories inférieures et viser à se positionner en deuxième division et essayer de gravir les échelons jusqu’à atteindre la catégorie maximale. Quelque chose de vraiment disputé, car c’est l’une des ligues les plus serrées de toute l’Europe. Dans l’itération précédente de LaLiga Smartbank, Majorque, Espanyol et Rayo Vallecano ont réussi à monter.

À l’heure actuelle, les équipes qui sont placées dans les positions de promotion directe avec trois points chacune sont les Almeria et Gérone. Deux équipes qui ont déjà joué pour la promotion la saison précédente.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

Nous pourrons profiter de cette rencontre le deuxième jour de LaLiga Smartbank 2021-2022 le vendredi 20 août à 20h via MiTele Plus, Movistar + et #Vamos.