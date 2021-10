Réalisateur de Last Night In Soho: le dernier rôle de feu Diana Rigg est « spécial »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le dernier rôle de Dame Diana Rigg dans le film, Last Night In Soho, est sur le point de sortir dans les cinémas et le réalisateur Edgar Wright a révélé pourquoi le film sera toujours » spécial » pour lui.

Le tournage s’est terminé sur Last Night In Soho quelques semaines seulement avant la mort de Diana Rigg à l’âge de 82 ans en septembre 2020, mais l’actrice de James Bond était un soldat jusqu’à la fin, selon le réalisateur.

Edgar, qui a écrit le scénario aux côtés de Krysty Wilson-Cairns, a déclaré Metro.co.uk: ‘La dernière chose que j’ai faite avec Diana a été d’enregistrer un dialogue avec elle, ce qui s’est passé seulement une semaine avant son décès. c’est difficile d’en parler parce que je pourrais parler de Diana pendant environ quatre heures d’affilée.

« Mais elle était une telle pro que c’était incroyable pour moi qu’à une période où sa santé s’effondrait, et elle sait probablement qu’elle ne sera peut-être plus là très longtemps, sa première pensée a été » Je dois finir mon rôle dans le film ».

«J’étais dans sa situation, je ne serais probablement pas aussi dévoué. Mais cela dit tout sur elle et sur le fait qu’elle était une pro, de se dire « Je vais finir le travail ».

Malgré la triste perte de Diana peu de temps après, Edgar ne regarde pas le temps avec tristesse, mais avec une grande joie que le couple ait pu travailler ensemble.

Last Night In Soho est le dernier film terminé par Diana Rigg avant sa mort (Photo : Parisa Taghizadeh/Focus Features)

Il dit: « La dernière fois que je l’ai vue n’est pas un souvenir triste pour moi, c’est un souvenir heureux parce qu’elle était tellement drôle, et ainsi de suite.

«C’était juste un plaisir d’être autour d’elle, alors je suis parti si plein de joie, après avoir passé 90 minutes avec elle. Et puis tu sais, quelques semaines plus tard, elle n’est plus avec nous.

« Mais vous pouvez évidemment être triste que quelqu’un ne soit plus avec vous, ou perdre un collègue et un ami, ou vous pouvez simplement être reconnaissant et heureux d’avoir pu travailler [with her] et la connaître du tout. Je l’aurai toujours et c’est quelque chose qui est vraiment spécial pour moi.

Last Night In Soho suit les vies parallèles de l’étudiante en mode moderne Eloise et d’une chanteuse glamour des années 60 appelée Sandie.

La capacité psychique d’Eloise a été partiellement inspirée par la sensibilité surnaturelle de la mère d’Edgar Wright (Photo : Parisa Taghizadeh)

Après qu’Eloise a emménagé pour vivre avec le personnage de Diana, Mme Collins, sa capacité psychique inhérente commence à devenir incontrôlable et la voit en proie à des fantômes violents du passé.

Edgar a révélé que l’élément spirituel était en partie inspiré par sa mère, qui a également la capacité de médiumnité.

Il a plaisanté: « Ma mère est ce que j’appellerais surnaturellement allumée en ce qui concerne ma mère, c’est quelqu’un qui ressent des présences et voit parfois des fantômes, et en grandissant avec ma mère, je pense que mon frère et moi étions tous les deux envieux que nous » je n’en ai jamais vu !

Eloise a un aperçu de la vie de la glamour Sandie dans les années 60 à chaque fois qu’elle s’endort (Photo: Parisa Taghizadeh)

« C’était notre plat à emporter, vraiment même en tant que fan d’horreur, c’est comme » Je veux juste en voir un. » Ma mère en a vu environ 14 et c’est comme, j’en prendrais juste un dans un drap, une fois, je serais heureux !

«Mais c’est intéressant, je pense qu’avec la perception des gens du don d’Eloïse, il y a évidemment ce que vous croyez et ce que j’aimerais croire en termes d’être si psychiquement connecté que les événements du passé lui-même deviennent apparents pour moi.

« Évidemment – ​​ne rien révéler – mais si vous entrez dans une salle d’interrogatoire de la police et enregistrez cela comme un fait, ils vont vous regarder comme si vous étiez fou. »

Last Night In Soho sort en salles le 29 octobre.

