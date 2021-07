Réalisation de longs métrages 101 avec les réalisateurs de The Block Island Sound Kevin et Matthew McManus ⋆ .

Écoutez le dernier épisode de The Writer Experience…

Dans le podcast de cette semaine, Court et Harry sont rejoints par les frères réalisateurs Kevin et Matthew McManus, dont les œuvres cinématographiques et télévisuelles incluent Vandale américain, Rois funéraires, Cobra Kai, 13 caméras et Le son de Block Island, ce dernier dont ils ont écrit, réalisé et produit. Il a été créé sur Netflix en mars.

