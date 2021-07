Réalisation écologique des chemins de fer indiens ! Le bloc OPD de l’hôpital ferroviaire de Vijayawada reçoit la cote Platine

Le nouveau bloc OPD de l’hôpital ferroviaire de Vijayawada a récemment reçu la note Platine de l’IGBC.

Une autre réalisation écologique des chemins de fer indiens ! Le nouveau bloc OPD de l’hôpital ferroviaire de Vijayawada a récemment reçu la note Platine du Indian Green Building Council (IGBC) dans la catégorie « Nouveau bâtiment de service ». Selon la zone South Central Railway, ce nouveau bloc OPD est le premier bâtiment de service de la division Vijayawada à recevoir la cote Platinum de CII – IGBC. L’objectif de ce système de notation est de faciliter l’adoption de concepts verts, réduisant ainsi les impacts environnementaux négatifs et améliorant l’expérience globale du public. La gare de New Delhi (NDLS) d’Indian Railways, il y a quelques mois, a été re-certifiée par l’IGBC avec la cote Platinum Green Station.

Certaines des caractéristiques principales du NDLS comprennent des installations adaptées aux passagers, des initiatives d’hygiène, d’assainissement et de santé, ainsi que des mesures d’efficacité énergétique et d’eau. Ce système est une évaluation holistique unique en son genre, qui vise à aborder la durabilité environnementale dans les gares à travers le pays. Outre le NDLS, la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) a reçu la certification Or selon les cotes IGBC de CII. La gare CSMT de Mumbai est devenue la gare du Maharashtra à recevoir la certification Or selon les cotes IGBC de CII.

Certaines des caractéristiques écologiques du CSMT comprennent des panneaux solaires de 245 kWc, des points de recharge électrique dans les aires de stationnement pour encourager les véhicules électriques à deux et quatre roues dans le stationnement, des ventilateurs BLDC et HVLS écoénergétiques, le remplacement à 100 % des lampes par des luminaires à DEL, l’installation de 17 détecteurs de présence dans différentes salles d’attente et bureaux, installation de signalisation « Éviter l’utilisation de sacs en plastique ». En outre, un nettoyage mécanisé complet respectueux de l’environnement est effectué sur les parkings, les quais, les zones de circulation, le hall, les toits, les voies ferrées, les volets, les salles d’attente, etc. Cour, service WiFi, Pharmacie, Établissement médical, Centrale d’information et de réservation touristiques, ATVM, etc.

