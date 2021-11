Réalisez votre rêve de travailler à l’étranger dans le confort de votre foyer ! La start-up d’Ahmedabad permet

Uplers, une start-up basée à Ahmedabad, s’efforce de faciliter radicalement le travail des talents indiens avec des entreprises mondiales. Selon Glassdoor, en moyenne, chaque offre d’emploi en entreprise attire 250 CV aux États-Unis. Parmi ces candidats, 4 à 6 seront convoqués pour un entretien, et un seul décrochera le poste. D’autre part, les statistiques de coût moyen par location pour les entreprises sont de 3 11 490 INR. Ce processus de recherche de la bonne personne est un défi pour le candidat ainsi que pour l’organisation.

Uplers permet de telles opportunités mondiales à distance pour les talents indiens. Ils offrent une échelle salariale mondiale et veillent à ce que les talents soient payés en fonction de leurs compétences et de leurs connaissances. Cette plate-forme comble l’écart de parité entre les pays développés et les pays en développement et tout cela en travaillant à distance. Leur échelle salariale commence à 1 500 $ et va jusqu’à 3 600 $, ce qui en INR est un forfait allant de 13 Lakhs à 30 Lakhs, ce qui est facilement 1,5 fois selon les normes de l’industrie en Inde. Ils comprennent les compétences, les connaissances du candidat, ses attentes par rapport au poste et, par conséquent, le mettent en relation avec l’opportunité qui lui convient.

Tout candidat qui souhaite faire partie du Uplers Talent Network doit passer par un processus de sélection bien défini qui évalue les compétences en communication, les connaissances techniques et la préparation à distance du talent. Même si quelqu’un ne recherche pas activement un changement d’emploi, c’est un excellent moyen de savoir où nous en sommes par rapport aux normes internationales et en plus, même si l’on réussit la procédure, il appartient totalement au candidat de décider s’il vouloir aller de l’avant ou pas.

À l’heure actuelle, seuls 3,5% se qualifient après avoir passé avec succès toutes ces évaluations. Une fois qu’ils ont terminé, Uplers planifie un entretien avec une entreprise internationale qui recherche quelqu’un à temps plein avec les mêmes compétences et connaissances.

Un Talent Success Coach (TSC) dédié est affecté à chaque candidat, une fois qu’il a terminé les évaluations, qui guide tout au long jusqu’à ce qu’il soit embauché. TSC prépare les talents de telle manière que 90% des talents décrochent des entretiens en une seule fois. Ils assurent un accompagnement adéquat à chaque étape et veillent à la progression de carrière du talent ainsi qu’à son développement.

L’objectif d’Uplers n’est pas de construire une économie de travail indépendant qui offre principalement des opportunités à court terme basées sur des projets et attend des indépendants qu’ils soumissionnent pour des projets ; nous savons que cela devient souvent une course vers le prix le plus bas. Nous voulons que les talents indiens voient leur temps avec Uplers comme un investissement pour un avenir brillant qui rapporte des dividendes en cours de route ! Une fois qu’ils feront partie du réseau de talents, ils découvriront le large éventail d’opportunités de carrière », a déclaré Jaymin Bhuptani, PDG d’Uplers.

Quels sont les bénéfices?

● Pour la toute première fois, Talent a la liberté de choisir son employeur.

● Un coach dédié à la réussite des talents pour vous accompagner à chaque étape.

● Taux de rétention supérieur à 95 %.

● Se concentrer sur la croissance et le développement de carrière du talent.

● Pas de frais d’inscription ou de consultation.

Le réseau de talents d’Uplers grandit chaque jour à pas de géant. Ils ont déjà plus de 100 talents dans leur cagnotte, issus de toutes sortes d’expertises, y compris des développeurs PHP, des développeurs front-end, des spécialistes du marketing numérique et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.