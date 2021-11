Réalité et parodie

Après l’annonce que Canelo affrontera Makabu et que la WBC l’a immédiatement approuvé, la boxe professionnelle en tant que telle a été changée à jamais. Le réel d’un côté et la comédie irréelle de l’autre. Il y a du mauvais côté, mais aussi un côté amusant. Comme nous l’analysons dans cette vidéo.

D’une part, comme nous l’avons admis dans la vidéo ci-dessus, ce n’est rien d’autre qu’une énorme allumette à la crédibilité de la boxe. Cependant, d’un autre côté, c’est comme tomber d’un masque Et nous devrons certainement affronter cette folie avec de bonnes vibrations et le meilleur humour. Car, en fin de compte, les cirques étaient faits pour divertir et amuser.

C’est peut-être la seule façon pour ce sport de survivre : séparer la parodie et l’assumer comme telle. Quelque chose que nous expliquons dans cette vidéo, que nous vous conseillons de l’écouter jusqu’à la fin. Il y a beaucoup de tissu à couper et ici on le coupe vraiment.