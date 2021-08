Réalité Steve dit que Greg Grippo est le prochain célibataire

La saison de Katie Thurston de The Bachelorette s’est terminée littéralement il y a 0,2530972 secondes, mais croyez-le ou non, on nous donne déjà des informations sur qui sera le prochain Bachelor! Bien sûr, notre extraordinaire théière préférée de Bachelor Nation, Reality Steve, est à blâmer pour ce spoiler très convoité (sérieusement, comment n’a-t-il pas encore été poursuivi par ABC?), Alors allons-y.

Avant de continuer, sachez qu’il y a de gros spoilers à venir ! Évidemment!

Selon Reality Steve, Greg Grippo – comme dans Greg, qui a essayé (et a échoué) de cacher qu’il est allé dans une prestigieuse école de théâtre pendant deux ans et s’est battu massivement avec Katie pendant son séjour dans la série – est plus que probable sera notre prochain Bachelor. C’est un jour glorieux pour les Greg Stans et un jour triste pour les fans d’Andrew Spencer.

«Ce que j’ai entendu ces 5 derniers jours concernant le prochain Bachelor, c’est que… on m’a dit que ce serait Greg. Évidemment, ce n’est jamais « officiel » jusqu’à ce qu’ABC l’annonce (quelle qu’elle soit), mais à ce stade, je serais très surpris que ce ne soit pas lui », a-t-il écrit sur Twitter.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Steve a poursuivi sa discussion sur Greg et le contrecoup qu’il attend des fans aux nouvelles, mais il est convaincu que cela ne risquera pas l’esprit de l’équipe de production de le choisir comme prochain leader. «C’est une figure polarisante qui fera parler les gens, c’est ce qu’ils veulent. Mais de l’avis de tous et de tout ce qu’on me dit, c’est votre prochain baccalauréat, alors je suppose que la machine à prise chaude est allumée. Car ici, ils arrivent en force », a-t-il ajouté.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Rappel: cette nouvelle de Bachelor est en suspens jusqu’à ce qu’ABC la confirme elle-même. Jusque-là, je me livrerai à tous les spoilers de la prochaine saison de Michelle Young de The Bachelorette, TYVM.

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io