Réalités énergétiques | Ligne électrique ⋆ 10z virale

in

Comme Joe Biden, je n’ai pas prêté attention à la réunion du G-7. (Heh.) Qui avait besoin de le suivre quand vous saviez que son produit phare serait la déclaration courageuse que nous serons tous « neutres en carbone » d’ici 2050. La seule chose qui manquait était un de ces clowns tenant le morceau de papier en disant : « Je te donne [climate] paix à notre époque.

• Une utilisation mondiale de combustibles fossiles similaire à celle d’il y a dix ans dans le mix énergétique, selon un rapport

La part des combustibles fossiles dans le mix énergétique mondial est aussi élevée qu’il y a dix ans, malgré la baisse du coût des énergies renouvelables et la pression exercée sur les gouvernements pour qu’ils agissent contre le changement climatique, a révélé mardi un rapport du réseau de politique énergétique verte REN21.

• Hausse des prix du charbon en Asie

Les prix du charbon thermique en Asie ont atteint des sommets pluriannuels dans un contexte de forte demande et de certaines contraintes d’approvisionnement, mais certains types de combustible ont mieux fait que d’autres.

• L’Asie rejette l’appel de l’AIE à arrêter les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles

Les responsables asiatiques de l’énergie ont contesté mercredi l’appel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à ne pas investir dans le pétrole, le gaz naturel et le charbon pour que le monde puisse atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, considérant cette approche comme trop étroite.

• Le plan économique de la Chine annonce davantage d’investissements dans le charbon

La Chine investira davantage dans le charbon pour alimenter son économie au cours des cinq prochaines années, selon un plan gouvernemental publié vendredi qui n’a que modestement augmenté les ambitions renouvelables.

• L’Europe se tourne vers la production au charbon alors que les prix du gaz augmentent

L’Europe manque tellement de gaz naturel que le continent – ​​généralement considéré comme l’enfant vedette de la lutte mondiale contre les émissions – se tourne vers le charbon pour répondre à la demande d’électricité qui est maintenant revenue aux niveaux d’avant la pandémie.

La consommation de charbon sur le continent a bondi de 10 % à 15 % cette année après qu’un hiver plus froid et plus long que d’habitude a laissé les sites de stockage de gaz épuisés. . .

Le retour du charbon est un revers pour l’Europe avant les pourparlers sur le climat à Glasgow plus tard cette année. Les dirigeants des plus grandes économies du monde n’ont pas fixé de date ferme pour mettre fin à la combustion du charbon lors de la réunion du Groupe des Sept ce week-end à Cornwall, au Royaume-Uni

• Les producteurs mondiaux de charbon prévoient désormais plus de 400 nouvelles mines -recherche

Les producteurs mondiaux de charbon planifient actuellement jusqu’à 432 nouveaux projets miniers avec une capacité de production annuelle de 2,28 milliards de tonnes, selon une étude publiée jeudi, mettant en danger les objectifs de ralentissement du changement climatique mondial.

La Chine, l’Australie, l’Inde et la Russie représentent plus des trois quarts des nouveaux projets, selon une étude du groupe de réflexion américain Global Energy Monitor. La Chine à elle seule construit actuellement 452 millions de tonnes supplémentaires de capacité de production annuelle, a-t-il déclaré.

“Alors que l’AIE (Agence internationale de l’énergie) vient d’appeler à un pas de géant vers des émissions nettes nulles, les projets des producteurs de charbon d’augmenter leur capacité de 30% d’ici 2030 seraient un pas en arrière”, a déclaré Ryan Driskell Tate, analyste de recherche Global Energy Monitor et auteur principal du rapport.

• Comment une mine de charbon polonaise risque de faire dérailler la stratégie climatique de l’UE

La dépendance particulière de la Pologne à l’égard du charbon devient une préoccupation majeure pour l’UE dans ses efforts pour atteindre ses objectifs d’émissions. Le bloc a accepté de réduire les émissions de 55% d’ici 2030 et d’atteindre le zéro net d’ici 2050, mais les politiciens polonais s’en prennent à ce qu’ils considèrent comme un mépris flagrant pour la sécurité énergétique et la prospérité économique de la Pologne.

Peut-être que la Pologne sera à nouveau la nation qui amorcera le recul de l’Empire du Mal, cette fois celui de Bruxelles. Pendant ce temps, de retour ici aux États-Unis :

• Les fermetures de centrales au charbon ralentissent, au détriment des objectifs climatiques de Biden

Les retraites des centrales au charbon devraient chuter à leur plus bas niveau depuis 2014 au cours de la première année de mandat du président Biden, selon les données fédérales.

L’US Energy Information Administration prévoit plus de 4 gigawatts de retraits de charbon cette année, contre 9,4 GW en 2020. Quelque 22 GW devraient être fermés jusqu’en 2024, contre 41 GW sous l’administration Trump. Le total de la flotte de charbon américaine est d’environ 220 GW. . . La dynamique laisse entrevoir un risque potentiel pour les ambitions climatiques de Biden.

Roi Canut, appelez votre bureau.