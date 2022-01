Reality+ : David Chalmers explique pourquoi la réalité virtuelle est aussi la réalité

Depuis que les humains existent, nous essayons de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Tu trouves une version de cette question dans pratiquement toutes les grandes traditions philosophiques du monde – de l’Occident à l’Orient – et les réponses sont souvent étonnamment pas si clair.

C’est encore plus difficile aujourd’hui parce que le monde est devenu beaucoup plus compliqué. D’une part, nous avons tous une idée assez décente de ce qui est réel dans nos propres vies. Tout ce que nous pouvons voir, sentir ou toucher semble réel. Nos expériences, nos pensées, nos relations – elles semblent toutes réelles. Mais parfois nos sens peuvent nous tromper, alors comment le savons-nous vraiment ?

Et qu’en est-il du monde virtuel, est-ce réel ? Nos expériences en ligne sont-elles réelles de la même manière que la voiture que j’ai conduite ce matin, ou la chaise sur laquelle je suis assis maintenant, sont réelles ? Ou qu’en est-il de nos croyances, de nos émotions et de nos valeurs ? Sont-ils réels aussi ? Ou entrent-ils dans une autre catégorie ?

Un nouveau livre du philosophe pionnier David Chalmers aborde ce genre de questions et bien plus encore. Chalmers est le codirecteur du Center for Mind, Brain and Consciousness à NYU et peut-être mieux connu pour son livre de 1996 The Conscious Mind. Son nouveau livre est appelé Reality +, et cela montre un cas très intéressant que les réalités virtuelles sont de véritables réalités, investies d’autant de sens que tout ce qui se passe dans le monde physique. Alors que de plus en plus de nos vies se déroulent dans l’espace virtuel, ou le « métavers », cela devient plus qu’un débat abstrait.

J’ai contacté Chalmers pour le dernier épisode de Vox Conversations. Nous discutons de la nature de la réalité, pourquoi il pense que nous pouvons vivre une vie significative dans le monde virtuel, si nous pourrions réellement vivre dans une simulation, et s’il pense qu’il y a une chance que la conscience survive à la mort du corps. C’est une conversation amusante, qui pourrait vous ramener à ces discussions de fin de soirée dans votre dortoir universitaire, mais nous nous penchons là-dessus et nous pensons qu’il y a quelque chose de sérieux à méditer ici.

Sean Illing

Définir la « réalité » semble être une tâche assez simple, mais vous affirmez que beaucoup d’entre nous sont confus quant à ce qui compte comme réel et ce qui ne l’est pas. Je vais donc commencer par demander : avons-nous même une définition consensuelle de la réalité à ce stade ?

David Chalmers

Bien que j’aie appelé mon livre Reality+, je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce que le mot « réalité » a signifié pour moi. Il y a tellement de sens différents pour le mot et les philosophes adorent faire ces distinctions. Je suppose que dans un sens, la réalité est tout ce qui existe. C’est tout le cosmos. La réalité est ce qu’il y a et rien d’autre.

Mais alors vous pouvez aussi parler de réalités. On parle de réalités virtuelles, de réalités physiques, etc. Une partie du thème de ce livre est que la réalité peut être composée de nombreuses réalités différentes, à la fois physiques et virtuelles. Dans ce cas, la réalité ressemble davantage à un espace interconnecté d’événements qui interagissent tous les uns avec les autres.

Mais alors il y a la question à laquelle vous arrivez ici, qui est, qu’est-ce que cela signifie d’être réel ? En ce sens, la réalité est quelque chose comme la réalité ; la propriété d’être réel. Certaines choses sont réelles, d’autres non. Joe Biden est réel. Le Père Noël, hélas, est une fiction. Alors, quelle est la différence entre être réel et ne pas être réel ? Une différence clé est : quelque chose est réel s’il a des pouvoirs causaux, s’il peut faire une différence dans le monde.

Sean Illing

Je pense que la plupart des gens diraient que le monde virtuel — par là, je veux dire le monde en ligne, le monde du jeu, le métavers, etc. — est moins « réel » que le monde physique, que c’est une réalité de seconde classe. Est-ce faux?

David Chalmers

À certains égards, il s’agit d’un fossé générationnel intéressant. Les gens de ma génération – j’ai la cinquantaine – sont beaucoup plus enclins à considérer les mondes numériques comme de seconde classe et pas tout à fait réels. Alors que les personnes nées au cours des 20 dernières années environ sont essentiellement des natifs numériques habitués à traîner dans les réalités numériques. De leur point de vue, les mondes virtuels font partie de la réalité et sont traités de cette façon.

Je ne suis pas sûr que je dirais que les réalités virtuelles sont de seconde classe, mais peut-être que je dirais qu’elles sont de second niveau. Nous reconnaissons tous qu’il existe une réalité physique et puis il y a ces réalités virtuelles, qui sont créées dans la réalité physique et en dépendent dans une certaine mesure. Donc, dans ce sens, ce sont des réalités de second niveau. Et nous disons des choses comme IRL (dans la vraie vie) tout le temps afin de faire une distinction entre la réalité physique et le monde virtuel. Pour moi, c’est une distinction entre la réalité originelle et ce que j’appellerais une réalité dérivée — ce n’est pas une distinction entre « réel » et « irréel ».

Sean Illing

Pourquoi avez-vous pensé qu’il était important de défendre les réalités virtuelles comme de véritables réalités ?

David Chalmers

Je suppose que pour beaucoup de raisons. Philosophiquement, cela nous aide à réfléchir sur la relation entre l’esprit et la réalité. Que pouvons-nous savoir sur le monde extérieur ? Pouvons-nous savoir quelque chose ? Peut-être sommes-nous dans une simulation et rien de tout cela ne se produit vraiment.

Peut-être devons-nous repenser la relation entre l’esprit et la réalité afin que les simulations soient plus réelles que nous n’aurions pu le penser. Il est devenu de plus en plus clair que ces questions pratiques seront très urgentes au cours des prochaines décennies. La technologie de réalité virtuelle est déjà là. Nous devenons obsédés par l’idée d’un métavers dans lequel nous allons passer de plus en plus de temps.

Il est donc important de réfléchir au type de vie que nous pouvons réellement avoir dans un métavers. Pouvons-nous vivre une vie significative là-bas? Certaines personnes pensent, de par sa nature même, qu’il ne peut s’agir que d’évasion ou d’illusion, pas quelque chose à égalité avec la « vraie » vie. Mais si j’ai raison de dire que la réalité virtuelle est une réalité authentique, alors vous pouvez, au moins en principe, mener une vie significative dans un monde virtuel. Je pense que cela compte vraiment.

Sean Illing

Cela me fait penser au rôle des fictions dans notre quotidien. Tant de choses conséquentes dans le monde humain sont construites – l’argent, la moralité, la loi, l’État – mais ce qui rend ces choses réelles, c’est l’interdépendance mutuelle. Ils sont réels parce qu’ils sont partagés, parce que nous continuons tous à nous réveiller et à croire en eux. Alors, ces choses sont-elles moins « réelles » que les arbres ou les montagnes ? Ou ils juste une catégorie différente de « réalité » ?

David Chalmers

Je pense que la plupart des choses que nous considérons comme réelles tirent leur signification d’une interaction entre l’esprit et le monde extérieur. Je pense qu’il y a un monde là-bas indépendamment de l’esprit, mais notre esprit l’investit tout de sens. L’argent n’est fondamentalement qu’un tas de papier ou de morceaux de métal ou d’enregistrements de code informatique, jusqu’à ce que les gens choisissent de l’investir de sens et d’adopter une certaine attitude à son égard.

Certes, notre environnement social est en grande partie un produit de nos attitudes mentales. Mais il y a des choses dans le monde qui sont entièrement indépendantes de l’esprit, comme les atomes. Mais je ne voudrais pas dire que l’argent est nécessairement moins réel parce qu’il est le résultat de cette interaction.

Ceci est en fait important lorsqu’il s’agit de penser à la réalité virtuelle. Parce qu’une fois que vous reconnaissez le rôle que joue l’esprit dans l’investissement des choses de sens et de réalité, alors il est plus facile d’investir des choses virtuelles de sens, tout comme on peut investir des choses physiques de sens.

C’est peut-être ce qui se passe maintenant avec, disons, la technologie blockchain ou les jetons non fongibles (NFT), ou quelque chose que vous auriez pu penser être une chose numérique totalement inutile jusqu’à ce que, aha, les gens les investissent avec une certaine importance.

Sean Illing

Très bien, David, passons aux choses importantes : quel est le meilleur cas où nous vivons dans une simulation informatique ?

David Chalmers

C’est intéressant. Il existe différents types de simulations. Il y a la simulation dite parfaite, où la simulation est si bonne qu’elle sera toujours indiscernable de la réalité physique. Si nous sommes dans une simulation parfaite, nous ne pourrons peut-être jamais le savoir.

Mais nous pourrions être dans une simulation imparfaite avec des problèmes, avec des chats noirs croisant nos chemins, où nous mettons peut-être trop de pression sur la simulation, puis elle tombe en panne.

Peut-être que les simulateurs communiquent avec nous. S’ils le voulaient, ils pourraient nous donner de très bonnes preuves. Ils pourraient prendre l’Empire State Building et le retourner dans le ciel et dire : « Tiens, regarde le code source que je manipule maintenant. » Ils pourraient nous prouver que nous sommes dans une simulation, mais je pense que nous n’obtiendrons jamais de preuves décisives que nous ne sommes pas dans une simulation, car nous pourrions toujours être dans une simulation parfaite où cette preuve est simulée.

Sean Illing

Et si nous apprenions que tout cela n’est qu’une simulation, cela aurait-il vraiment de l’importance ?

David Chalmers

Je suppose que mon point de vue est que les réalités simulées sont aussi des réalités. Il se pourrait que nous soyons dans une telle simulation en ce moment. Si c’était le cas, si nous découvrions cela, ce serait choquant un instant. Il nous faudrait du temps pour nous y habituer, mais à un moment donné, la vie continue. De même, si cela se passe à notre insu en ce moment, alors je pense que cela ne prive pas d’une manière ou d’une autre notre vie de sens. Nos vies sont tout aussi significatives qu’avant.

Sean Illing

Pensez-vous qu’il est inévitable que nous atteignions un point où le monde virtuel est pratiquement indiscernable du monde physique ? Et si oui, à quelle distance pensez-vous que c’est ?

David Chalmers

Je ne pense pas que ce soit très proche. Pour être honnête, je pense que pour les 20 prochaines années, probablement, la VR va être bien, mais pas géniale. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, nous arriverons à une réalité virtuelle de très haute qualité, probablement pas encore indiscernable, mais au moins en ce qui concerne la vision et l’audition, etc.

Le vrai défi est l’incarnation et l’expérience de votre corps, le sens du toucher, le sens de bouger votre corps, les sensations que vous ressentez en mangeant et en buvant ou en faisant l’amour. C’est un défi beaucoup plus important, et cela nécessitera probablement plus que la réalité virtuelle standard ou la réalité augmentée, peut-être quelque chose comme des interfaces cerveau-ordinateur.

Une fois que nous atteignons un point où les processus informatiques communiquent directement avec les zones du cerveau associées au corps et au plaisir, etc., vous pouvez imaginer des technologies à long terme où cela est utilisé pour vous donner une impression beaucoup plus réaliste de vivre en réalité virtuelle. . Mais je soupçonne que de très bonnes interfaces cerveau-ordinateur comme celle-ci sont probablement dans près d’un siècle.

Sean Illing

Pensez-vous que la conscience survit à la mort du corps ?

David Chalmers

Mon hypothèse par défaut est que quand je mourrai, je cesserai d’exister. Mon moi conscient disparaîtra. Peut-être que si certaines hypothèses sur la conscience sont vraies, si chaque système biologique a un certain degré de conscience, qui peut dire qu’il ne pourrait pas y avoir de petits fragments de conscience associés à ce qui se passe après ma mort ?

Mais je suis enclin à dire que je serai parti. C’est en partie parce que je ne crois pas vraiment en une âme non physique qui soit séparable du cerveau et du corps physiques. Même si je pense que la conscience est plus que le cerveau et le corps, du moins pour autant que je sache, elle y est liée.

Cela dit, réfléchir à l’hypothèse de la simulation ouvre la perspective de différentes manières de penser la vie après la mort. Par exemple, peut-être que si nous sommes tous des morceaux de code à l’intérieur de la simulation, alors il est possible qu’en cas de mort physique à l’intérieur de la simulation, ce code puisse être soulevé par les simulateurs et déplacé vers un autre monde virtuel ou une autre partie du simulation. Qui peut dire que cela ne pourrait pas être considéré comme une sorte de vie après la mort ?

Penser à l’idée de simulation me rend un peu plus ouvert à l’idée que nous pourrions peut-être avoir une existence qui va au-delà de l’existence miroir de ce corps physique, bien qu’il puisse toujours être attaché à quelque chose de quasi-physique dans le prochain univers. J’y pense comme un forme de vie après la mort un peu plus naturaliste à laquelle même quelqu’un qui n’est pas traditionnellement religieux pourrait toujours être ouvert.

