Reality Roundup: bande-annonce de la réunion du Potomac, NeNe Leakes sur ‘The Real’ et plus

Avec la réunion du Potomac dans quelques jours et les grandes nouvelles de The Real Housewives of Atlanta, theGrio est de retour avec votre Reality Roundup de la semaine !

Potomac pour la vie

Après des semaines d’anticipation, la réunion des vraies femmes au foyer du Potomac est enfin diffusée ce week-end, et Bravo a publié une bande-annonce officielle taquinant l’épopée spéciale. L’ensemble du casting (Gizelle Bryant, Candiace Dillard Bassett, Ashley Darby, Robyn Dixon, Karen Huger, et Mia Thornton) rejoindre Andy Cohen dans diverses nuances de rose lors de la prochaine réunion. La bande-annonce présente de nombreux moments drôles et tendus, alors que les femmes reviennent sur la saison 6 de la série télé-réalité.

La bande-annonce taquine également une apparition surprise: Nicki Minaj s’arrête pour donner aux dames de Potomac ses deux cents sur la saison, theGrio précédemment rapporté. Alors que la bande-annonce ne fait que la taquiner en surprenant les femmes, la spéciale sera certainement un événement incontournable pour les fans de RHOP.

Amour & Hip Hop Drame

Certains drames majeurs sont également venus de l’équipe de Love & Hip-Hop cette semaine. The Blast a rapporté cette semaine que la star de télé-réalité Abattage de moniece a été accusé d’avoir frappé une autre femme, à un Cardi B la fête pas moins.

Selon les documents juridiques officiels obtenus par le point de vente, une femme de 40 ans a demandé une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Slaughter après avoir affirmé qu' »elle avait été attaquée ». La femme affirme que la première fois que Slaughter a tenté de la frapper, elle lui a « attrapé la main » avant que la sécurité ne l’arrête. « Elle est ensuite revenue une deuxième fois et a jeté un verre sur moi et des amis, puis a tenté d’attaquer une femme qui, selon elle, avait sa main sur mon épaule », a-t-elle expliqué dans les documents.

Les vraies femmes au foyer de Dubaï

Cette semaine a également apporté de grandes nouvelles dans le monde Bravo : une nouvelle ville Real Housewives a été officiellement annoncée. Andy Cohen est apparu lundi dans The Today Show pour révéler que The Real Housewives of Dubai a officiellement reçu le feu vert, avec une date de première en 2022. Alors que les détails de la distribution sont encore secrets, des rapports ont fait état de certaines femmes potentielles pour jouer dans la première saison de la franchise.

Shadow and Act rapporte que le casting peut comporter plusieurs femmes de couleur, y compris Salle Lesa Milan, qui a été présenté sur College Hill de BET.

On m’a dit que le casting de Real Housewives of Dubai serait Caroline Stanbury, Caroline Brooks, Chanel Ayan, Sara Al Madani, Lesa Milan Hall et Nina Ali. pic.twitter.com/31PSIjMcDf – Anthony Dominic (@alloveranthony) 1er novembre 2021

NeNe Leakes sur le réel

NeNe Leakes assiste à VH1 Hip Hop Honors: The 90s Game Changers aux studios Paramount le 17 septembre 2017 à Los Angeles, Californie. (Photo de John Sciulli/. pour VH1/Viacom)



OG de The Real Housewives of Atlanta, NeNe Leakes a également fait la une des journaux cette semaine lors de son apparition sur The Real. Alors que le Grio avait précédemment rapporté que Leakes avait révélé qu’elle serait « heureuse » de retourner à RHOA, elle a également parlé de sa vie après le décès tragique de son mari Gregg et de l’état de sa relation avec Cynthia Bailey.

S’adressant à sa relation avec Bailey, Leakes a révélé: « Euh… nous sommes cordiaux, et je suis heureux avec cordial! »

Découvrez son interview avec les animateurs de The Real ci-dessous :

Le drame RHONY continue

Le drame de The Real Housewives of New York s’est répandu en dehors de la série, a rapporté le Grio précédemment. Des rumeurs circulent sur les raisons pour lesquelles la réunion a été annulée et prétendent Eboni K. Williams, la première femme au foyer noire de la franchise, aurait déposé une plainte formelle contre Chanteur Ramona. L’histoire continue d’évoluer, comme l’a confirmé Variety jeudi, Bravo a mené l’enquête interne sur les plaintes formelles déposées contre Singer.

Variety rapporte: « La première plainte contre Singer a été déposée en décembre 2020 par un membre d’équipage, et la plainte en question a été corroborée au cours de l’enquête. » Plus tard à l’été 2021, Williams aurait déposé une plainte distincte qui a été examinée par « un tiers indépendant ».

