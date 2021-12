Reality Tasks est une application de gestion de tâches et de projets pour les équipes et les individus. Avec un design très Apple, il vous aide à organiser votre journée et celle de votre équipe en prenant en charge les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac. Maintenant, l’application vient d’être mise à jour avec SharePlay car Apple a récemment publié macOS 12.1 avec cette fonctionnalité.

Avec la prise en charge de SharePlay, il est plus facile de partager les tâches lors d’un appel FaceTime à l’aide de l’application. Voici comment Apple a décrit cette fonctionnalité, disponible depuis iOS 15.1, iPadOS 15.1 et macOS 12.1 :

SharePlay, un ensemble puissant de fonctionnalités pour des expériences partagées lors d’un appel FaceTime, a introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs d’Apple de rester connectés. Avec la prise en charge de SharePlay (…), les utilisateurs peuvent regarder des films et des émissions de télévision, écouter de la musique ou effectuer une séance d’entraînement avec des amis lors d’un appel FaceTime. (…) Avec la prise en charge du partage d’écran, les utilisateurs peuvent également naviguer sur le Web ensemble, regarder des photos ou montrer quelque chose à leurs amis dans une application préférée.

Non seulement cela, mais Reality Tasks peut également aider les utilisateurs à :

Modèles : Vous pouvez organiser vos tâches dans une liste de tâches et un modèle kanban, ou vous pouvez en créer un à partir de zéro ;

Tâches: Avec plusieurs options de couleurs, vous pouvez créer des tâches fascinantes ;

Rappel & date limite : Attribuez des échéances et des rappels aux tâches pour ne jamais les oublier ;

Collections : Vous pouvez organiser vos pensées en collections et sous-collections pour les observer clairement ;

Gestes: Utilisez de simples gestes de glisser-déposer pour déplacer les tâches entre les sous-collections ou pour les réorganiser ;

Mode sombre/clair : L’application prend en charge les modes sombre et clair ;

Collaborer: Partagez des collections avec vos coéquipiers pour collaborer sur un projet.



Vous pouvez utiliser Reality Tasks à la fois hors ligne et en ligne. Avec la fonction Cloud Sync, toutes vos données sont synchronisées sur tous les appareils en temps réel. L’application offre également la meilleure expérience sur chacune des plates-formes Apple, telles que les appareils iOS, iPadOS et macOS.

Les utilisateurs peuvent utiliser des widgets avancés dans trois tailles différentes pour iOS et iPadOS, tandis que les raccourcis clavier vous aident à ajouter et à gérer des tâches.

Pour les fonctionnalités premium de Reality Tasks, les utilisateurs peuvent créer des tâches illimitées avec des rappels et des délais tout en partageant et en collaborant à des projets.

Les utilisateurs Premium peuvent choisir entre un abonnement mensuel ou annuel, à partir de 2,99 $. Vous pouvez trouver l’application sur l’App Store ici.

