Realme 8 5G annoncé: Se battre contre le Redmi Note 10 5G

Crédit: fourni par Realme

Realme a lancé le Realme 8 5G en Inde, il a le même prix que le modèle 4G mais fait quelques coupes.

Realme a lancé la série Realme 8 plus tôt cette année, les modèles standard Realme 8 et Pro étant tous deux des modèles 4G. Et si vous voulez une connectivité nouvelle génération à petit budget? C’est là qu’intervient le Realme 8 5G nouvellement annoncé.

La marque appartenant à BBK emprunte le même chemin que Xiaomi a emprunté avec le Redmi Note 10 5G, car le Realme 8 5G échange essentiellement quelques-unes des fonctionnalités du modèle 4G pour une connectivité ultra-rapide.

Cela signifie que vous avez un téléphone avec une configuration de caméra beaucoup plus modeste que le Realme 8, pour commencer. Le nouveau téléphone abandonne l’objectif ultra-large et l’appareil photo principal 64MP du modèle 4G au profit d’un appareil photo principal 48MP et d’une paire de capteurs 2MP (macro et monochrome). Heureusement, vous avez toujours un appareil photo 16MP pour les selfies dans une découpe perforée alignée à gauche.

Parmi les autres mises à niveau notables du Realme 8, citons le passage d’un écran OLED à un panneau LCD (bien qu’avec une mise à niveau du taux de rafraîchissement à 90 Hz) et une charge filaire de 18 W (au lieu de 30 W). Nous voyons également un passage d’un capteur d’empreintes digitales intégré à un scanner latéral, bien que cela puisse être une mise à niveau pour de nombreux consommateurs.

Sinon, le Realme 8 5G possède un SoC Dimensity 700 5G, 4 Go ou 8 Go de RAM (avec la possibilité d’utiliser l’espace de stockage comme RAM virtuelle), 128 Go de stockage extensible et une batterie de 5000 mAh. À l’exception du chipset, cela correspond largement à la variante 4G.

Le nouvel appareil 5G de Realme est mis en vente en Inde au prix de départ de 14999 Rs (~ 200 $) pour le modèle 4 Go / 128 Go, ce qui le rend identique au prix de départ du Realme 8. Attendez-vous à payer 16 999 Rs (~ 226 USD) pour l’option 8 Go / 128 Go. La première vente débutera le 28 avril et le téléphone sera disponible dans les options Supersonic Black et Supersonic Blue.