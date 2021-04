Realme 8 5G lancé en Inde, apporte la puce MediaTek Dimensity 700 et un écran 90Hz pour 14999 Rs

Realme 8 5G est le premier téléphone en Inde à être équipé de la nouvelle puce 7 nm Dimensity 700 de MediaTek. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le spin-off d’Oppo, Realme, a lancé jeudi un autre téléphone «5G abordable» – Realme 8 5G – en Inde. À chaque nouveau lancement, Realme descend dans l’échelle des prix conformément à sa stratégie de démocratisation de la 5G, même si vous ne pouvez toujours pas l’utiliser en Inde pour le moment. Le Realme 8 5G, qui commence à Rs 14999, sape le Narzo 30 Pro 5G (à partir de Rs 16999) pour devenir le téléphone 5G le moins cher de l’Inde – pour le moment.

Techniquement, le Realme 8 5G peut sembler être un pas en avant par rapport au Realme 8 «régulier» (qui commence également à Rs 14 999 d’ailleurs) et c’est dans certains domaines, mais il est assez clair que Realme a dû couper quelques coins dans l’ordre pour maintenir le prix bas. Par exemple, le nouveau téléphone est livré avec un écran LCD IPS – bien que 90 Hz, ce qui est une mise à niveau – un écran, trois caméras avec un capteur principal dilué et une charge plus lente.

Lire aussi | Revue de Realme 8 Pro: merveille d’appareil photo 108MP aux yeux étoilés

Quoi qu’il en soit, la grande nouvelle mise à jour est le système sur puce. Le Realme 8 5G est le premier téléphone en Inde à être équipé de la nouvelle puce 7 nm Dimensity 700 de MediaTek avec prise en charge de la double veille 5G double SIM. Le Realme 8 standard dispose d’un processeur Helio G95 de 12 nm. Le Realme 8 5G prend également en charge l’expansion dynamique de la RAM (DRE) pour convertir le stockage disponible en RAM virtuelle afin d’améliorer le multitâche. Une technologie similaire est utilisée par Vivo dans ses téléphones de la série X60.

Realme revient à un look plus sobre avec le Realme 8 5G. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le reste des spécifications est standard, ce qui signifie que nous avons déjà vu beaucoup de ces spécifications dans les téléphones Realme passés et présents.

Il existe un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz). Il y a une découpe à une extrémité abritant une caméra selfie 16MP (avec support Nightscape) et une protection Dragontrail Glass. Realme affirme que le panneau peut atteindre jusqu’à 600 nits de luminosité maximale.

Sous le capot, le téléphone est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS2.1 en standard. Il existe une prise en charge du stockage extensible via un emplacement pour carte micro-SD dédié. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11. L’alimentation du téléphone est une batterie massive de 5000 mAh bien que la charge soit limitée à 18 W (Realme 8 prend en charge une charge plus rapide de 30 W). Realme expédiera un chargeur conforme dans la boîte.

Pour la photographie, le téléphone dispose de trois appareils photo à l’arrière: un capteur principal Samsung GM1 de 48 MP avec objectif à ouverture f / 1,8 et deux capteurs de 2 MP, un monochrome (portrait) et un autre pour les macros.

Lire aussi | Realme sur l’apport d’un appareil photo 108MP aux masses, la concurrence réduite, les plans Make in India et le premier magasin phare

Realme revient à un look plus sobre avec le Realme 8 5G après avoir tout mis sur la marque avec le Realme 8. Le téléphone est en plastique brillant, mais il est beaucoup plus sobre que le Realme 8. Realme le proposera en deux coloris: bleu et noir. Il est fin (8,5 mm) et léger (185 g) comme la plupart des téléphones Realme. L’emballage est complété par un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté (sous l’écran du Realme 8).

Prix ​​et détails de la disponibilité Realme 8 5G Inde

Le Realme 8 5G commence à Rs 14999 pour le modèle de base avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle haut de gamme du téléphone livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de 16 999 Rs. Le téléphone sera mis en vente à partir du 28 avril et disponible sur Rrealme.com, Flipkart et les magasins hors ligne.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.