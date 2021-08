realme 8 5G : le mobile 5G à 199 euros en vente dès maintenant

Avec triple caméra et écran 90 Hz, c’est le smartphone le plus fin de son segment et équipé du processeur Dimensity 700 5G.

realme 8 5G est désormais disponible à l’achat sur les principales plateformes commerciales physiques et virtuelles, ainsi que sur www.realme.com. Attention à leurs tarifs :

La version de 4 Go + 64 Go est disponible uniquement sur Amazon et est proposé au prix de 199 euros. La version de 6 Go + 128 Go a un prix officiel de 249 euros; Il est disponible auprès de tous les distributeurs officiels tels qu’Amazon, MediaMarkt, PcComponentes, The Phone House, Fnac et Carrefour, entre autres.

Un smartphone 5G pas cher mais très complet

Le nouveau realme 8 5G intègre le célèbre processeur Dimensity 700 5G dans ce segment de prix, capable d’exploiter les possibilités de la technologie de connectivité 5G. Ce processeur combine deux cœurs ARM Cortex-A76 haute capacité dans son processeur à huit cœurs, pour des vitesses allant jusqu’à 2,2 GHz. De plus, le 7 nm Dimensity 700 5G est jusqu’à 28 % plus économe en énergie qu’un équivalent 8 nm.

Affichage ultra fluide 90 Hz

realme 8 5G intègre l’écran Ultra Fluid pour une qualité visuelle incroyable. Il s’agit d’un panneau FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui minimise le flou dans les animations et le défilement pour une expérience utilisateur améliorée. Cette technologie s’accompagne d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz (très intéressant aussi pour les jeux vidéo avec précision) et d’une luminosité de 600 nits.

Caméra de paysage nocturne 48MP

Ce nouveau mobile dispose d’un triple système de caméra : capteur principal haute définition 48 MP, capteur spécial pour les portraits en noir et blanc et macro pour les photos rapprochées (à partir de 4 cm).

C’est un smartphone qui fonctionne particulièrement bien dans les environnements peu éclairés et nocturnes grâce, d’une part, à la grande ouverture de f / 1,8 sur l’appareil photo principal et à un algorithme de synthèse multi-images qui optimise les prises de vue. Certaines captures auxquelles jusqu’à cinq filtres spéciaux peuvent leur être appliqués.

Ses capacités de photographie de portrait sont tout aussi remarquables. La caméra frontale 16MP intègre une grande ouverture f/2,1 ; il prend également en charge les filtres de beauté alimentés par l’IA et un mode portrait.

batterie de 5 000 mAh

Par rapport à la 4G, la 5G consomme beaucoup plus d’énergie sur n’importe quel téléphone et diminue la durée de vie de la batterie. Pour remédier à ces inconvénients, realme a introduit la technologie Smart 5G Power Saving, qui détecte intelligemment l’environnement du signal et bascule entre la 4G et la 5G sans que l’utilisateur ne voit l’utilisation du terminal diminuée. Pour sa part, le mode Super Power Saving agit sur les performances du processeur, les paramètres de rétroéclairage et d’autres fonctions pour réduire la consommation d’énergie du système et prolonger la durée de vie du smartphone.

Autres détails intéressants

Versions : disponible en 4 Go de RAM + 64 Go de ROM et 6 Go de RAM + 128 Go de ROM.

Seulement 8,5 mm d’épaisseur : record dans sa catégorie… Et seulement 185 grammes de poids.

Lumière de vitesse dynamique : l’arrière crée un effet dynamique de vitesse lorsque la lumière se reflète.

Fente pour trois cartes : SIM + SIM + MicroSD (jusqu’à 1 To).

Capteur de doigt : situé sur un côté qui facilite un déverrouillage rapide.

Realme UI 2.0 : Une interface basée sur Android 11 qui facilite la gestion globale du mobile et la personnalisation de son apparence et de ses fonctions.

Couleurs disponibles: Bleu supersonique et noir supersonique.

