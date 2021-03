Realme 8 Pro et Realme 8 seront lancés le 24 mars en Inde

Realme 8 Pro et Realme 8 seront lancés en Inde le 24 mars. La société a confirmé la date de lancement et a également envoyé l’invitation pour la même chose. La série Realme 8 reprendra la série Redmi Note 10 récemment lancée en Inde.

La série Realme 8 sera lancée le 24 mars à 19h30 IST en Inde. L’événement de lancement aura également lieu simultanément au Royaume-Uni (14h00 GMT) et en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne (15h00 CET). La série Realme 8 succédera à la série Realme 7 lancée en Inde en septembre 2020.

L’invitation au lancement confirme la caméra 108MP de la série Realme 8. Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation, la variante Pro est la seule susceptible de présenter la caméra principale 108MP qui a été présentée récemment. Le Realme 8 Pro utilisera un capteur d’image Samsung ISOCELL HM2 de 1 / 1,52 pouce. Alors que la série Realme 7 (7 Pro) rendait la charge rapide 65W abordable, la série Realme 8 tentera de démocratiser l’appareil photo 108MP pour le grand public.

Le titre du téléphone le moins cher avec un appareil photo 108MP appartient actuellement au Redmi Note 10 Pro Max au prix de Rs 18999. Le Realme 8, quant à lui, est une mise à niveau du Realme 7 et les spécifications de celui-ci ont été taquinées par le PDG de Realme, Madhav Sheth il y a quelques semaines. Voici comment l’accumulation du téléphone après quelques fuites.

(Crédit d’image: Srivatsa Ramesh)

Spécifications de Realme 8 Pro (attendues)

(Crédit d’image: Realme)

Premier téléphone de Realme à avoir un appareil photo 108MP, le Realme 8 Pro sera livré avec un capteur d’image Samsung ISOCELL HM2. Cela sera suivi de trois autres caméras qui sont vraisemblablement ultra-larges, macro et en profondeur – selon le précédent record de performance. L’appareil sera également livré avec un tas de nouveaux modes de prise de vue.

Le Realme 8 Pro sera livré avec un écran Super AMOLED et sera le premier téléphone économique de la série de numéros Realme à arborer un scanner d’empreintes digitales intégré. L’appareil est susceptible d’être alimenté par le chipset Snapdragon 730G alors qu’il y a aussi des rumeurs d’une variante 5G. Un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et une charge rapide de 65 W sont également attendus.

Spécifications Realme 8 (attendues)

Série Realme 7 (Crédit d’image: Future)

Selon des images divulguées sur Twitter, le Realme 8 devrait comporter un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. On dit qu’il est alimenté par le chipset Helio G95, le même chipset que celui que nous avons vu sur le Realme 7. En termes d’optique, le Realme 8 aura un capteur principal de 64MP et trois autres caméras à l’arrière.

Il arborera une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 30 W, le même que ce que nous avons vu sur le Realme 7. L’appareil devrait également fonctionner sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et est susceptible d’être livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Précommande de Realme 8, 8 Pro

Le Realme 8 Pro et le Realme 8 seront en précommande avant le lancement du 24 mars à partir de midi aujourd’hui (15 mars) jusqu’au 22 mars.

