Realme 8 Pro Review: merveille de caméra 108MP aux yeux étoilés

À 17999 roupies, le 8 Pro est le téléphone portable 108MP le plus abordable sur le marché indien aujourd’hui. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le Realme 7 Pro était l’un des téléphones de milieu de gamme les plus rentables à être lancés l’année dernière. C’était une histoire de raffinement, c’est pourquoi même s’il ne s’agissait que d’un autre Realme 6 Pro gonflé, il semblait solide. Comme sur des roulettes, Realme l’a remplacé par le Realme 8 Pro, à peine six mois plus tard, et il est prudent de dire que la chanson reste la même. Considérez-le comme un Realme 7 Pro Plus.

La grande nouvelle mise à jour est la caméra principale 108MP. Tout le reste semble tourner autour de lui. Mais alors que la fonction phare du Realme 7 Pro, la charge rapide de 65 W, reste invaincue à ce jour, le Realme 8 Pro fait l’objet d’une concurrence féroce de la part d’un autre téléphone doté d’un appareil photo de 108 MP appelé Redmi Note 10 Pro Max. Xiaomi a non seulement l’avantage du premier arrivé, mais également un produit très compétitif.

Lire aussi | Realme sur l’apport d’un appareil photo 108MP aux masses, la réduction de la concurrence, les plans Make in India et le premier magasin phare

Avant de plonger dans cette revue, clarifions d’abord une chose. Cela pourrait finir par être un élément de comparaison entre Realme 8 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. Mais je suis sûr que si vous avez suivi, c’est exactement ce pour quoi vous êtes venu ici.

Merveille aux yeux étoilés

Le 8 Pro n’est que le deuxième téléphone de moins de Rs 20 000 à être équipé d’un appareil photo haute résolution de 108 MP. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le Realme 7 Pro était étonnamment minimaliste pour un téléphone Realme. Il avait l’air sobre, élégant mais accrocheur de la plus belle manière possible. Cela était particulièrement vrai pour la variante en cuir ensoleillée du téléphone (oui, c’est exactement ce que Realme l’appelait).

Avec le 8 Pro, Realme est redevenu Realme. Le nouveau téléphone est audacieux, courageux même, avec la devise de la marque «oser sauter» littéralement collée sur son dos. Il est énorme et brillant, il se démarque donc encore plus que la marque Realme elle-même. Et contrairement au passé, cela ne se limite pas à une édition spéciale. Vous pouvez (seulement) choisir de l’accentuer encore plus, car l’une des variantes du téléphone peut même briller dans le noir. Je suppose que le point ici est que tout est très intentionnel. C’est un acte de foi.

Si vous êtes prêt à acheter dans ce théâtre, le reste du téléphone est joli à regarder et un plaisir à tenir et à voir. Il est disponible en bleu, noir et jaune. Il est tout en plastique, mais comme tous les téléphones Realme avant lui, y compris le 7 Pro (qui était également tout en plastique d’ailleurs), il est bien construit. Le panneau à l’arrière a une finition mate granuleuse, comme si Realme avait saupoudré une couche de poussière de lutin partout. Non seulement cela est de bon augure pour l’ergonomie, mais cela permet également de contrôler les taches et les empreintes digitales. L’esthétique de l’appareil photo est, encore une fois, complètement synchronisée avec tout le style inspiré de l’espace – bien qu’elles dépassent un peu en faisant vaciller le téléphone sur une surface.

L’appareil photo 108MP du 8 Pro est également capable de prendre des photos avec zoom 3x sans perte. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

À côté de ce schéma de conception «trippant», l’autre grand point fort du 8 Pro est son profil d’une netteté remarquable. Avec 176 grammes et 8,1 mm, il est encore plus fin et plus léger que le 7 Pro. C’est probablement l’un des téléphones les plus fins et les plus légers du marché aujourd’hui. Malgré cela, il n’y a pas de flex bizarre. Si quoi que ce soit, le 8 Pro n’a pas l’impression de coûter si bas. Malheureusement, il n’y a pas de degré de protection contre la poussière ou l’eau comme certains de ses concurrents comme Xiaomi proposent.

Sous-coter Xiaomi

Le 8 Pro n’est que le deuxième téléphone de moins de Rs 20 000 à être équipé d’un appareil photo haute résolution de 108 MP. Xiaomi a peut-être lancé le Redmi Note 10 Pro Max en premier, mais Realme est allé de l’avant et l’a réduit en évaluant le 8 Pro de manière plus agressive. À 17999 roupies, le 8 Pro est le téléphone portable 108MP le plus abordable sur le marché indien aujourd’hui (c’est-à-dire 1000 roupies moins cher que le Note 10 Pro Max), si vous aimez ce genre de choses. Pour moi, le plus gros problème est que le téléphone de Realme vous offre le double de stockage à un prix inférieur.

Realme utilise le même capteur Samsung ISOCELL HM2 1 / 1,52 pouce avec des pixels de 0,7 µm dans le 8 Pro que Xiaomi. Ceci est associé à un objectif à ouverture légèrement plus grand de 26 mm f / 1,88 (f / 1,9 dans Note 10 Pro Max). Sur le plan matériel pur, les deux téléphones semblent être empilés de la même manière. Les vraies différences viennent du logiciel et du réglage. C’est là que le 8 Pro détient un avantage, très légèrement. Realme propose également une tonne d’extras, notamment la stabilisation vidéo UIS, le mode étoilé (semblable à l’astrophotographie) et l’inclinaison (pour simuler un monde miniature par bokeh sélectif), ainsi que des fonctionnalités de retour telles que Chroma Boost et AI Color Portrait.

Realme propose une tonne d’extras, notamment la stabilisation vidéo UIS, le mode étoilé et l’inclinaison. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Dès le départ, le 8 Pro capture des photos agréables – bien qu’un peu trop contrastées – sous un bon éclairage avec une bonne quantité de détails et une large plage dynamique. À moins que vous ne zoomiez et que vous voyiez des pixels, vous n’aurez absolument rien à redire avec ces photos par défaut de 12MP. Il y a très peu de différences lorsque vous comparez ces photos avec celles prises avec le Note 10 Pro Max, mais je dois dire que le réglage logiciel de Realme est un peu plus mature sans aller trop loin avec les couleurs et la netteté. Les résultats sont donc un peu plus équilibrés. Les vraies différences commencent à apparaître sous un faible éclairage. Le 8 Pro capture un peu plus de détails (au détriment de certains bruits) dans de tels scénarios. Les photos en mode nuit ou en mode nocturne du 8 Pro sont également légèrement plus lumineuses (au détriment du détail), mais vous devez être très patient car la vitesse d’obturation va pour un coup dans de tels cas, ce qui entraîne des prises de vue floues la plupart du temps.

L’appareil photo 108MP du 8 Pro est également capable de prendre des photos avec zoom 3x sans perte – cela fonctionne étonnamment bien étant donné qu’il n’y a pas de téléobjectif dédié ici.

Realme utilise le même capteur Samsung ISOCELL HM2 dans le 8 Pro que Xiaomi. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Il y a trois autres caméras dans le 8 Pro, y compris une caméra ultra grand angle 8MP, macro 2MP et une autre caméra de profondeur 2MP N&B – soulevée telle quelle à partir du 7 Pro. Ceux-ci sont à peine utilisables.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le téléphone fonctionne bien à 1080p @ 30fps, encore plus que le Note 10 Pro Max avec plus de détails, une plage dynamique plus large et principalement fidèle aux couleurs source. Deux niveaux différents de stabilisation gyroscopique, y compris la stabilisation vidéo UIS et la stabilisation vidéo UIS Max pour simuler un «effet cardan», même si la commutation entre eux peut être fastidieuse car tous les paramètres ne sont pas disponibles à toutes les résolutions. Le 8 Pro peut filmer jusqu’à 4K @ 30fps mais il n’y a évidemment pas de stabilisation à ce réglage.

La caméra frontale 16MP dans le 8 Pro (un déclassement de la 32MP dans le 7 Pro) capture des selfies de bonne qualité dans des scénarios d’éclairage au prix de détails résolus.

Realme 8 Pro «Le téléphone»

Maintenant que nous avons établi que le type 8 Pro est en quelque sorte à la hauteur de son battage médiatique de 108 MP, il est temps de découvrir à quel point il est bon en tant que smartphone ordinaire. C’est bien, comme prévu, car ce n’est pas si différent du 7 Pro.

Il a le même écran FHD + Super AMOLED de 6,4 pouces que le 7 Pro, bien que Realme affirme qu’il a augmenté la luminosité jusqu’à 1000 nits (il n’y a pas de support HDR). L’écran devient beau et lumineux, montre des couleurs percutantes et les angles de vision sont également assez bons. J’ai quelques inquiétudes. Le lecteur d’empreintes digitales intégré n’est pas le plus précis et il n’y a pas de protection d’écran, du moins aucune n’est annoncée (7 Pro est venu avec Corning Gorilla Glass 3).

Le 8 Pro dispose d’un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le matériel de base est également reporté du 7 Pro et même si cela ne semble pas être une grosse affaire, c’est sûrement dommage que Realme ait utilisé le même processeur Qualcomm Snapdragon 720G maintenant trois générations de suite (le 6 Pro avait également le même chipset) alors qu’il aurait pu modifier un peu les choses. Le Snapdragon 732G n’est pas si différent de celui-ci, mais au moins Xiaomi peut le vendre à sa valeur nominale comme quelque chose de nouveau. À propos, le Note 10 Pro Max aurait également pu le faire avec un matériel plus puissant. Mais c’est ce que c’est.

Si vous n’êtes pas quelqu’un qui surveille les cœurs et les vitesses d’horloge, je suis heureux de signaler qu’il n’y a rien de mal en soi avec le 8 Pro. Il peut s’agir d’un pilote quotidien fiable qui peut également jouer à des jeux exigeants de temps en temps à des réglages moyens et bas. Realme a également bien fonctionné avec le logiciel, qui est Realme UI 2.0 basé sur Android 11 dans le 8 Pro. Même s’il commence à ressembler de plus en plus au logiciel d’Oppo (ce qui n’est pas surprenant puisque les deux partagent la même base) chaque jour, les côtelettes de personnalisation réfléchies de Realme ajoutent un autre niveau d’individualité à l’équation. Le fait que tout soit bien optimisé pour la plupart est une autre cerise sur le gâteau. J’ai été particulièrement impressionné par la poussée de mise à jour de Realme. Mon unité d’examen est déjà sur le correctif de sécurité d’avril – je ne peux pas en dire autant pour le Note 10 Pro Max.

Le 8 Pro est un très bon téléphone, mais c’est d’abord un téléphone avec appareil photo 108MP de haute qualité. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Pour compléter l’ensemble, une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 50 W. La durée de vie de la batterie est fantastique et même si le 8 Pro ne se charge pas aussi vite que le 7 Pro (65W), Realme détient toujours le titre du téléphone à chargement le plus rapide sous Rs 20 000.

Le 8 Pro est un téléphone 4G avec prise en charge de la double carte SIM. Realme prévoit de lancer bientôt une version 5G.

Devriez-vous acheter le Realme 8 Pro?

Selon les spécifications, le Note 10 Pro Max est de loin le téléphone le plus riche en fonctionnalités à son prix actuel. Il a un design en verre de qualité supérieure, un écran Super AMOLED 120 Hz avec protection Corning Gorilla Glass 5 et prise en charge HDR10, processeur Snapdragon 732G, caméras polyvalentes et performantes, batterie 5020 mAh, deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge audio haute résolution, résistance aux éclaboussures IP52, blaster IR , et une excellente haptique. Aucun autre téléphone, y compris le Realme 8 Pro, ne s’en approche.

Lire aussi | Redmi Note 10 Pro Max Review: Définir une nouvelle référence en termes de rapport qualité-prix

Avec le 8 Pro, le principal objectif de Realme était l’appareil photo 108MP et le rendait aussi accessible que possible et il y est parvenu. Le truc à propos de Realme, à ce stade, en particulier, c’est qu’il propose une multitude de produits de moins de 20 000 roupies et chacun a son propre argument de vente. Le 8 Pro est un très bon téléphone, mais c’est d’abord un téléphone avec appareil photo 108MP de haute qualité et tout le reste plus tard. Le Note 10 Pro Max dispose d’un système de caméra qui peut lui faire face (dans certains domaines, c’est également mieux) tout en offrant une valeur de référence dans chaque domaine perceptible qu’aucun dans l’industrie ne peut aujourd’hui à tel point que même Xiaomi peut avoir du mal à le reproduire de sitôt.

Avantages: Appareil photo compatible 108MP, écran Super AMOLED, bonnes performances, logiciel à jour, excellente autonomie de la batterie avec une charge rapide de 50 W

Les inconvénients: Redmi Note 10 Pro / Pro Max offre plus de valeur

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.