Realme 8 Pro sera une rétrogradation du 7 Pro dans un aspect clé

Realme 8 et 8 Pro seront lancés dans le monde entier le 24 mars. Une série de tweets du PDG de la société en Inde et en Europe, Madhav Sheth, a confirmé plusieurs caractéristiques clés de la prochaine série Realme 8.

Pour commencer, la série Realme 8 fonctionnera sur Realme UI 2.0 et sera les premiers appareils Realme à le faire (au moins en dehors de la Chine). Realme UI 2.0 est construit sur Android 11. Realme UI 2.0 est conçu pour offrir personnalisation, confidentialité et efficacité.

En outre, Madhav a également confirmé que les deux appareils de la série, le Realme 8 et le Realme 8 Pro, comporteront tous deux un écran Super AMOLED qui offrira une visibilité extérieure plus élevée, une résolution plus élevée et une durée de vie de la batterie améliorée.

47 minutes, c’est tout ce qu’il faut pour une charge complète! # realme8series est tout au sujet de la charge rapide. pic.twitter.com/MYzKQvCBkv17 mars 2021 En savoir plus

En parlant de la durée de vie de la batterie, la série Realme 8 arborera une charge super dart de 50 W. Pour le contexte, le Realme 7 Pro offre une prise en charge de charge rapide de 65 W et le Realme 7 offre une prise en charge de la charge rapide de 30 W. Selon le rapport précédent, le Realme 8 aura un chargeur 30W dans la boîte tandis que le Realme 8 Pro emballera dans un chargeur 50W selon le nouveau teaser et pourra charger complètement l’appareil en 47 minutes.

Enfin, en termes d’optique, la série Realme 8 (8 Pro) sera la première caméra pour smartphone à proposer la vidéo time-lapse en mode Starry. Le Realme 8 Pro avec sa caméra principale de 108 MP et son mode Starry de 2e génération développé par Realme offrira cette fonctionnalité inédite dans l’industrie.

(Crédit d’image: Srivatsa Ramesh)

Spécifications de la série Realme 8

Grâce aux fuites et aux rumeurs qui coulent, les spécifications de la série Realme 8 ont pris forme et nous avons plus qu’une idée approximative de ce que le téléphone pourrait offrir. Le Realme 8 vanilla aura un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et sera alimenté par le chipset MediaTek Helio G95. L’appareil sera livré avec une caméra arrière quad 64MP et une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W.

Le Realme 8 Pro sera emballé dans un appareil photo principal 108 Samsung ISOCELL HM2 et comportera un certain nombre de modes de caméra, y compris le nouveau mode étoilé. On dit qu’il contient un écran Super AMOLED, mais il n’y a pas encore de confirmation sur le taux de rafraîchissement élevé. La conception du téléphone sera quelque peu similaire à celle de Realme X7 Pro avec la marque Dare to Leap à l’arrière.

Le Realme 8 et le Realme 8 Pro sont maintenant en précommande sur Flipkart. Plus de détails sur la série Realme 8 seront disponibles le 24 mars. Au cours de l’événement, la société lancera également une ampoule intelligente Realme et une balance intelligente Realme.

