realme 8, un mobile puissant avec un écran AMOLED, une caméra avec un capteur de 64 Mpix et une grande autonomie, pour moins de 200 euros | La technologie

Vous envisagez de renouveler votre mobile ? Le realme 8 est l’un des smartphones les plus recherchés de l’entreprise, en raison de son matériel bien équilibré et de son excellent prix.

Si vous cherchez un mobile puissant pour jouer ou regarder des séries et des films, avec une grande autonomie qui dure toute la journée sans problème, à un prix avantageux, jetez un œil aux puissances de ce modèle.

Les realme 8 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage bénéficie d’une remise de 30 euros, il ne coûte que 199,90 euros sur Amazon. C’est la version espagnole vendue et expédiée par Amazon en une journée.

C’est un excellent smartphone avec un écran AMOLED, quatre caméras arrière avec jusqu’à 64 MPix et une batterie de 5 000 mAh à charge rapide. Spectaculaire!

Mobile avec écran AMOLED de 6,4 pouces, appareil photo de 64 Mpx, batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 30 W et 128 Go de stockage.

Le realme 8 a un Écran SuperAMOLED de 6,4 pouces, avec résolution Full HD + (2 400 x 1080 pixels) et un incroyable Luminosité de 1 000 nits. Idéal pour les vidéos, séries et films, et les jeux vidéo.

Monter un Processeur Helio G95 à 8 cœurs à 2 GHz, avec 6 Go de RAM. Vous pouvez exécuter efficacement n’importe quel jeu ou application puissant et effectuer plusieurs tâches à la fois.

Et avec leur 128 Go d’espace de stockage, vous n’aurez pas besoin d’une carte microSD.

Je sais que ce qui vous intéresse dans un mobile, c’est la batterie, peu la surpassent. Il dispose de une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, capable de recharger le mobile à 50% en seulement 28 minutes. Vous pouvez l’utiliser pendant une journée et demie avec un usage intensif.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

realme 8 dispose d’un capteur principal de 64 Mpx, avec un angle de 8 Mpx et 119º, une macro de 2 Mpx et un objectif noir et blanc de 2 MPix.

Vous êtes donc prêt à prendre des photos de toutes sortes : paysages, portraits, flou de profondeur, photos macro, etc.

La caméra selfie atteint 16 Mpx.

Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre revue realme 8.

