Realme 8i et Realme 8s lancés en Inde

Realme lors d’un lancement aujourd’hui a annoncé deux nouveaux smartphones aux côtés du nouveau Realme Pad, la première tablette de la société. Les nouveaux smartphones sont le Realme 8s 5G et le Realme 8i.

Le Relame 8S 5G est l’un des premiers appareils mobiles à être livré avec un nouveau chipset MediaTek Dimensity 810 tandis que le Realme 8i est livré avec un SoC MediaTek Helio G96.

Prix ​​et disponibilité des Realme 8i et 8s Inde

Le Realme 8s est disponible en deux variantes avec 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM, toutes deux dotées de 128 Go de stockage interne. La variante de 6 Go de RAM est au prix de Rs 17 999 mais sera disponible pour Rs 12 599 après l’offre Flipkart Smart Upgrade. De même, la variante de 8 Go de RAM est au prix de Rs 19 999 mais sera au prix de Rs 13 999 avec Flipkart Smart Upgrade. Il sera mis en vente le 13 septembre à midi et propose des offres bancaires comprenant une remise forfaitaire de Rs 1 500 des banques HDFC et ICICI.

Le Realme 8i 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne est au prix de Rs 13 999 et le 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne est au prix de Rs 15 999. Il sera mis en vente le 14 septembre à midi et proposera des offres bancaires comprenant une remise de 1 000 roupies des banques HDFC et ICICI. Les deux smartphones seront disponibles à l’achat sur le site Web de Realme, Flipkart et d’autres partenaires commerciaux.

Realme 8s 5G: Spécifications et fonctionnalités

Le Realme 8s 5G est livré avec un écran FHD+ de 6,5 pouces avec une résolution de 1080 x 2400, un rapport écran/corps de 90,5% et une luminosité maximale de 600 nits. À l’intérieur, il est livré avec le premier chipset 6 nm MediaTek Dimensity 810 5G Octa avec des cœurs A76 primaires de 2,4 GHz et ce chipset utilise un GPU ARM Mali G57.

NSA/SA double mode réseau WiFi et 5G

Dynamic RAM Expansion offrant jusqu’à 13 Go de RAM sur la variante supérieure. Les deux variantes offrent 6 Go et 8 Go de RAM de base qui peuvent être respectivement poussées jusqu’à 11 Go et 13 Go avec de la RAM virtuelle. La RAM dynamique est accompagnée de 128 Go de stockage interne sur les deux variantes.

Il dispose d’un triple emplacement pour deux cartes SIM et d’une carte MIcroSD et prend en charge la double veille SIM avec accélération double réseau 5G et WiFi. La batterie du Realme 8s prend en charge 33 W Dart Charge pour l’unité de batterie de 5 000 mAh qui offre 727 heures en veille et 48 heures en conversation.

En termes d’appareil photo, le smarthpone est livré avec un triple capteur à l’arrière avec un appareil photo Nightscape principal de 64 MP doté d’un objectif à ouverture f/1.8 et d’un objectif portrait noir et blanc à ouverture f/2,4 ainsi qu’un autre appareil photo macro 4 cm à ouverture f/2,4. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP pour les selfies et les appels vidéo.

Il utilise un capteur d’empreintes digitales latéral pour la sécurité et dispose également d’un port audio de 3,5 mm. L’appareil fonctionne sur Realme UI 2.0 sur Android 11 et mesure 8,8 mm d’épaisseur et pèse 191 grammes. Il est disponible en deux options de couleur, le bleu univers et le violet univers.

Realme 8i: Spécifications et fonctionnalités

L’option la plus économique des deux, le Realme 8i est livré avec un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, 600 nits de luminosité maximale et un espace colorimétrique 100 % DCI-P3. À l’intérieur, il est livré avec un chipset Mediatek Helio G96 qui a été fabriqué à l’aide d’un processus de 12 nm et comporte deux cœurs A76 à 2,05 GHz et six cœurs A55.

Le Realme 8i offre 5 Go de RAM virtuelle sur une variante de 6 Go de RAM dotée d’un stockage interne de 128 Go. Mais la variante de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne ne prend pas en charge la RAM virtuelle.

L’appareil mobile dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide jusqu’à 18 W. En termes d’appareils photo, il est livré avec une configuration triple caméra à l’arrière avec un capteur principal de 50 MP qui a une ouverture f/1.8 et un objectif noir et blanc ainsi qu’un autre objectif ultra macro avec une distance de prise de vue de 4 cm. À l’avant, un objectif de 16 MP permet de prendre des selfies et de passer des appels vidéo.

Le smartphone mesure 8,5 mm d’épaisseur et pèse 194 grammes et est disponible en deux couleurs, notamment Space Black et Space Purple.