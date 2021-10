realme 8i : les 10 clés de ce mobile surprenant

Sans points faibles, c’est le premier smartphone doté d’un écran 120 Hz dans le segment de prix de 200 euros.

1.- 120 Hz : aucun autre smartphone qui se vend aujourd’hui autour de 200 euros n’intègre un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’un écran 6,6″ Full HD+, avec un ratio de 90,8% (401 dpi et luminosité maximale de 600 nits). Fournit un échantillonnage tactile de 180 Hz.

2.- Processeur Helio G96 : pari commun de realme et Mediatek, c’est une puce qui possède deux gros cœurs A75 et six petits cœurs A55. Sa vitesse atteint 2,05 GHz. C’est la seule puce de la série G9 qui peut alimenter des écrans 120 Hz. Le graphique est Mali-G57 MC2.

3.- RAM : La version 4 Go de RAM et 128 Go de ROM est dotée de la technologie DRE (Dynamic RAM Expansion) grâce à laquelle ces 4 Go peuvent être virtuellement étendus à 7 Go. Cette technologie inspirée de l’informatique est maintenant appliquée aux smartphones pour améliorer leur vitesse, non seulement pour accélérer l’ouverture des applications, mais aussi pour accélérer l’exécution des processus en arrière-plan.

4.- 65% plus rapide : il est comparé à son prédécesseur 7i.

5.- Triple plateau : SIM + SIM + MicroSD (jusqu’à 256 Go) simultanément.

6.- Caméras : le principal est triple avec un angle de 50 Mp f/1.8, 2 Mp f/2.4 macro et 2 Mp f/2.4 N/B. Macrophotographies à partir de 4 cm. Possibilité d’enregistrer des vidéos avec les deux caméras en même temps. Caméra frontale 16 Mp f/2.0.

7.- Biométrie : capteur de doigt sur le bouton marche/arrêt latéral.

8.- Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide de 18 W. Sur papier, 40 heures d’utilisation mixte.

9.- Mode économie d’énergie : Avec une autonomie de 5%, le realme 8i dure 35,2 heures en veille, prend en charge 2,4 heures d’appels, 2 heures de musique ou 1,3 heure de chat en ligne.

10.- Versions : Alternatives 4 Go + 64 Go (199 euros) et 4 Go + 128 Go (219 euros) disponibles

Opinions de gadgets

Le 8i de realme (la marque tient à écrire le r en minuscule) est un mobile milieu de gamme d’un point de vue général mais qui combine certaines qualités d’un segment supérieur et, tout cela, avec un prix absolument révolutionnaire. Cette philosophie commerciale a été pratiquée realme depuis sa création. En effet, la finition, sans être luxueuse, est d’actualité, avec un assemblage très soigné de ses matériaux plus que dignes. Son système énergétique est laissé de côté pour durer un jour et demi, et les caméras respectent la solvabilité, sans plus de friandises. Ne leur demandez pas de photos spectaculaires lorsque la lumière n’est pas bonne. Jusqu’ici, les vertus essentielles d’un milieu de gamme actuel. Là où cela touche vraiment la table, c’est sans aucun doute dans la fantastique fluidité de l’écran (accompagnée d’une grande qualité dudit panneau à tous égards) et dans la puissance que les processeurs chérissent pour déplacer l’ensemble. Surprenant pour de bon.

Un détail important pour décider de votre achat est que le 8i est un smartphone 4G. Il est vrai que les réseaux 5G sont peu développés en Espagne. Mais le décollage définitif de cette technologie est imminent. Seuls les opérateurs (et le Gouvernement) savent quand cela arrivera, mais une chose et une autre doivent être prises en compte.

Pour ceux qui recherchent un mobile bien fait, efficace au quotidien et pas cher, le realme 8i est une valeur sûre.