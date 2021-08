Realme 8i : Mediatek G96, écran 120 Hz et tout ce que l’on sait sur le plus basique de la famille 8 | La technologie

in

Les spécifications du nouveau terminal realme ont été divulguées. Le realme 8i arriverait destiné à l’entrée de gamme avec deux armes principales : un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le MediaTek Helio G96.

Les fuites ne touchent pas seulement les appareils haut de gamme, les équipes les plus modestes sont également impliquées dans ces pratiques. Le dernier exemple en date est que le realme 8i a été divulgué en détail et que nous connaissons déjà toutes ses fonctionnalités les plus importantes.

Cet appareil est destiné à l’entrée de gamme, il vient remplacer le realme 7i et resterait en dessous du realme 8. L’intéressant de ce nouvel équipement serait son cahier des charges, les données que l’on connaît le place comme un terminal à prendre en compte.

Au niveau du design, le realme 8i aurait une face avant bien utilisée grâce aux cadres réduits et à la perforation dans l’écran pour la caméra. L’écran logé à l’avant serait de 6,59 pouces avec une résolution Full HD+.

Même si la donnée importante de cet écran est son taux de rafraîchissement, le realme 8i aurait un écran avec 120Hz comme taux de rafraîchissement. La société asiatique apporterait des taux de rafraîchissement élevés aux appareils d’entrée de gamme.

Sautant de l’écran sur les côtés, les images qui ont été divulguées montrent que le côté droit aurait un lecteur d’empreintes digitales qui agit également comme un bouton de verrouillage et de déverrouillage, tandis que les commandes de volume seraient logées sur le côté gauche.

Dans la partie inférieure du cadre du realme 8i, nous trouverions le haut-parleur, les microphones, la prise casque et ce qui semble être un port USB C. L’arrière montrerait trois caméras, la principale étant de 50 mégapixels et les deux secondaires de deux mégapixels..

La puissance serait marquée par le nouveau MediaTek Helio G96 qui serait accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que l’autonomie serait mise par une batterie de 5 000 milliampères. qui, en principe, devrait durer plusieurs jours.

Il n’y a pas de date de sortie en vue, bien que compte tenu de la fuite, il est fort probable que je fasse un pas sous peu pour annoncer ce nouvel appareil. Nous serons attentifs à pouvoir contraster les fuites avec les vraies données du realme 8i.