Realme 8i, Realme 8s 5G lancés ; affrontera Redmi 10 Prime, Redmi Note 10 Pro Max au prix de départ de Rs 13 999

Realme 8s 5G (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Realme étend sa série Redmi 8 avec l’ajout de deux nouveaux smartphones économiques, Realme 8s 5G et Realme 8i aujourd’hui. Il s’agit de la réponse de la marque dérivée d’Oppo au Redmi Note 10 Pro Max/Redmi Note 10 Pro de Xiaomi et au Redmi 10 Prime récemment annoncé. Le Realme 8i, qui commence à Rs 13 999, est présenté comme le premier smartphone indien doté du système sur puce MediaTek Helio G96. Pendant ce temps, le Realme 8s 5G est présenté comme le premier smartphone au monde avec le SoC MediaTek Dimensity 810 5G et commence à Rs 17 999.

Realme 8s 5G, Realme 8i Inde prix et détails de disponibilité

Le Realme 8s 5G sera disponible en deux configurations : 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Alors que la configuration d’entrée de gamme coûtera Rs 17 999, le modèle haut de gamme vous coûtera Rs 19 999. Le téléphone sera disponible en deux couleurs : bleu et violet.

Il sera disponible sur Realme.com, Flipkart et les chaînes principales à partir du 13 septembre. Les utilisateurs de HDFC Bank auront droit à une remise forfaitaire de Rs 1 500 sur l’achat du Realme 8s 5G de Flipkart. Les utilisateurs d’ICICI peuvent bénéficier d’une remise similaire sur Realme.com.

Le Realme 8i sera également disponible en deux configurations : 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Alors que la configuration d’entrée de gamme coûtera Rs 13 999, le modèle haut de gamme vous coûtera Rs 15 999. Le téléphone sera disponible en deux couleurs : noir et violet.

Il sera disponible sur Realme.com, Flipkart et les chaînes principales à partir du 14 septembre. Les utilisateurs de HDFC Bank auront droit à une remise forfaitaire de Rs 1 000 sur l’achat du Realme 8s 5G auprès de Flipkart. Les utilisateurs d’ICICI peuvent bénéficier d’une remise similaire sur Realme.com.

Spécifications et fonctionnalités du Realme 8s 5G

Le Realme 8s 5G dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe de perforation – il abrite une caméra selfie de 16 MP.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un SoC Dimensity 810 avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est également extensible. Il existe une fonction d’extension de RAM dynamique dans le téléphone, un peu comme beaucoup de téléphones sur le marché aujourd’hui. Comme prévu, il s’agit d’un téléphone compatible 5G. Le logiciel est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Au dos, le Realme 8s 5G dispose de trois caméras. La configuration comprend un capteur principal de 64 MP et deux capteurs de 2 MP, un pour les macros et un autre pour la photographie de profondeur ou de portrait.

Le téléphone est soutenu par une batterie importante de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W. Realme expédiera un chargeur conforme dans la boîte.

Spécifications et fonctionnalités du Realme 8i

Le Realme 8i est doté d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 1200 Hz et une découpe par perforation – il abrite à nouveau une caméra selfie de 16 MP.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un SoC Helio G96 avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, également extensible. L’extension dynamique de la RAM est prise en charge. Le logiciel est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Au dos, le Realme 8i dispose également de trois caméras. La configuration comprend un capteur principal de 50 MP et deux capteurs de 2 MP, un pour les macros et un autre pour la photographie de profondeur ou de portrait.

Le téléphone est soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 18 W.

