Realme 8s 5G Review: Téléphone 5G à petit budget qui fonctionne comme annoncé

Le Realme 8s 5G commence à Rs 17 999 (6 Go/128 Go) et va jusqu’à Rs 19 999 (8 Go/128 Go). (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La seule explication plausible pour laquelle un téléphone comme le Realme 8s 5G existe même aujourd’hui est que son prédécesseur, le Realme 8 5G, doit avoir été vendu comme des petits pains.

Le nouveau téléphone s’appuie sur cette formule, y ajoute un peu de crachat et de polissage et se présente comme une autre option potentiellement viable d’une marque dont le seul objectif à ce stade semble faire de la 5G un nom familier, même s’il y a en aucun cas, on ne peut utiliser toutes ces antennes de nouvelle génération en Inde pour le moment. Pour info, le Realme 8s prend en charge cinq bandes 5G.

Quoi qu’il en soit, cela aide Realme à cocher une case. Pour l’utilisateur moyen, cela signifie qu’il bénéficie d’une tranquillité d’esprit supplémentaire en sachant qu’il achète quelque chose qui pourrait lui servir plus longtemps, étant donné que tout le reste est également à l’épreuve du temps.

Comme il est d’usage avec «tous les téléphones économiques 5G» sur le marché aujourd’hui, les Realme 8 nécessiteront également que vous soyez stationné dans un univers parallèle, celui où d’autres téléphones 4G, ceux qui offrent plus de valeur à peu près au même prix, ne le font pas. exister.

Fondamentalement, vous devriez vraiment, vraiment ressentir le besoin de la 5G si vous envisagez même les Realme 8. Sinon, Realme lui-même propose un mélange éclectique d’options telles que Realme 8 et Realme 8 Pro, avec lesquelles vous serez mieux.

Realme 8s 5G contre Realme 8 5G

Le Realme 8s 5G partage de nombreuses spécifications avec le Realme 8 5G. Alors, commençons par ça avant de plonger dans les détails. La conception de base est principalement une affaire « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas » pour commencer. Il a le même écran et la même caméra frontale. La configuration de la triple caméra à l’arrière est la même, à l’exception du capteur principal. La batterie est également de la même capacité.

Le Realme 8s est le premier téléphone à être lancé avec la puce 6 nm Dimensity 810 de MediaTek. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La principale différence réside dans le matériel de base : le Realme 8s possède une puce MediaTek Dimensity 810 légèrement plus puissante et théoriquement plus efficace. Le Realme 8 5G a une dimension 700. De plus, le Realme 8s vous offrira une charge plus rapide de 33 W, même si le Realme 8 5G plafonne à 18 W. Enfin, le Realme 8s a un appareil photo principal différent, qui est de 64MP. C’est 48MP dans le Realme 8 5G.

Maintenant, les choses sérieuses

Realme est passé maître dans l’art de fabriquer de beaux téléphones économiques. Il peut parfois s’emporter avec une image de marque trop zélée, mais il est indéniable que Realme a une excellente équipe de conception avec le don de créer des couleurs et des textures uniques, comme si de rien n’était, puis de mélanger le tout dans la bonne quantité pour sortir quelque chose de loufoque, mais de bon goût. Le Realme 8s en est un bon exemple.

L’ID et les matériaux sont les mêmes qu’auparavant, mais le design a été amélioré avec des éléments tirés de certains des autres téléphones de Realme, comme le Realme 8 Pro. Ces éléments ajoutent à la fois une saveur et une profondeur distinctes aux Realme 8, à tel point que même si la conception de base est une refonte, le tout a toujours l’air et se sent frais.

Le Realme 8s est un beau téléphone économique. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le téléphone est compact, facile à tenir et à manœuvrer et ne semble certainement pas bon marché ou plastique. Le bouton d’alimentation sur la droite sert à la fois de lecteur d’empreintes digitales. C’est rapide et précis. La bascule de volume sur la gauche offre également un bon retour tactile. Il est difficile de battre la référence établie par le Redmi Note 10 Pro Max, mais cela ne veut pas dire que les Realme 8 ne trouveront pas preneur.

L’affichage est intact, ce qui conduirait invariablement beaucoup à entrer dans le débat AMOLED contre LCD et, fondamentalement, annuler le Realme 8s au motif qu’il a un écran LCD, plus précisément un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un trou. découpe de poinçon. Le seul inconvénient que nous avons pu trouver avec cet écran est la luminosité maximale, qui est encore une fois liée au fait qu’il s’agit, après tout, d’un écran LCD. Par rapport à d’autres écrans LCD, c’est bien. Mais oui, il existe sûrement des écrans plus lumineux et plus colorés à des prix à peu près similaires, c’est donc quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Certains sont également plus rapides, notamment le Narzo 30 Pro 5G de Realme, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Realme UI 2.0 est rapide et fluide, mais il existe de nombreuses applications indésirables. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le matériel de base est l’endroit où les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Le Realme 8s est alimenté par la puce 6 nm Dimensity 810 de MediaTek. C’est en fait le premier téléphone à être lancé avec.

Bien qu’il s’agisse sûrement d’une avancée par rapport à la dimension 700 à l’intérieur du Realme 8 5G, les différences dans le monde réel ont davantage à voir avec l’efficacité et la vitesse du processeur dans cet ordre, et absolument rien à voir avec les graphiques. En termes simples, vous pouvez vous attendre à des performances légèrement plus rapides – et peut-être soutenues – et à une durée de vie de la batterie améliorée par rapport au Realme 8 5G. Le GPU est le même dans les deux cas et n’est pas taillé pour les jeux graphiquement intensifs.

Le Realme 8s fonctionne sur des lignes très attendues, c’est-à-dire qu’il peut effectuer des tâches de base comme un champion sans transpirer. Il ne chauffe que s’il est stressé. Le GPU Mali-G57 MC2 peut très bien gérer les jeux de base, mais pas tellement les jeux haut de gamme. Pour le contexte, PUBG: New State est défini par défaut sur Medium et Lite et même à ces paramètres bas, le téléphone ne peut tirer que 24-25fps avec des décalages et des bégaiements étant un lieu commun.

Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 64 MP. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Mais alors, c’est de toute façon le cas avec la plupart des téléphones dans cette gamme de prix, à quelques exceptions près comme le Narzo 30 Pro 5G qui contient un Dimensity 800U avec un GPU Mali-G57 MC3 plus rapide.

Cela dit, il est surprenant de voir à quel point MediaTek s’est donné beaucoup de mal pour équiper le Dimensity 810 avec autant de fonctionnalités modernes et a laissé le GPU, eh bien, en redemander.

Pour la défense de Realme, il a tout fait pour s’assurer que le Realme 8s ne semble pas avoir subi de légers changements matériels, ce qui est toujours agréable à voir dans un téléphone à petit budget comme celui-ci. Vous obtenez jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est également extensible via un emplacement dédié. Il existe également une fonction d’extension dynamique de la RAM dans le téléphone. Le logiciel est Realme UI 2.0 basé sur Android 11 qui est rapide, fluide, plein de personnalisation granulaire, mais cela aurait pu être fait avec moins de bloatware.

Il existe une prise en charge de la charge rapide de 33 W. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La durée de vie attendue de la batterie est stellaire. Le Realme 8s 5G durera facilement une journée, puis une journée, même pour l’utilisateur le plus discernable. Le chargeur 33 W fourni peut faire passer le téléphone de 0 à 100 % en environ une heure et quinze minutes.

La caméra principale a reçu une mise à jour dans le Realme 8 tandis que le reste des spécifications reste le même. Il possède un capteur principal de 64 MP qui se trouve derrière un objectif f/18. Il prend de bonnes photos contrastées et bien détaillées sous un bon éclairage. Les photos en basse lumière sont également étonnamment bonnes – une mise à niveau par rapport à ce qui est possible avec le Realme 8 5G. C’est l’absence d’un appareil photo ultra grand-angle dédié, c’est la plus grande surprise cependant – cela aurait pu vraiment aider Realme à faire avancer les choses d’un cran encore plus parce que les deux tireurs de profondeur et de macro 2MP ne sont que de simples remplisseurs de spécifications et rien à écrire à la maison environ.

La caméra frontale 16MP capture des selfies de bonne qualité dans tous les scénarios d’éclairage, au prix de détails résolus.

L’enregistrement vidéo atteint 1080p@30fps dans le Realme 8s 5G. Les séquences enregistrées sont belles, nettes et bien stabilisées pour la plupart.

Realme 8s 5G | Devriez-vous acheter

Le Realme 8s est probablement l’un des très rares téléphones économiques sur le marché aujourd’hui qui fonctionne comme annoncé, ni plus, ni moins. À toutes fins utiles, il s’agit d’un Realme 8 5G plus agréable, légèrement plus puissant et efficace avec un appareil photo principal amélioré, tout comme ce que sa fiche technique vous dirait.

Si la 5G abordable figure en haut de votre liste de seaux, le Realme 8s est une évidence. À moins bien sûr que vous ne puissiez en quelque sorte vous emparer du Narzo 30 Pro 5G, qui malgré une concurrence croissante, reste imbattable à ce jour. Il n’est pas disponible sur le site Web de Realme India au moment de la rédaction de cet avis.

Avantages: Bon design et sensation dans la main, Performances stables, Realme UI 2.0 offre de nombreuses personnalisations, Bon appareil photo principal, Durée de vie de la batterie stellaire

Les inconvénients: L’affichage pourrait être plus lumineux, Bloatware, Pas de caméra ultra grand angle, Pas de haut-parleurs stéréo, Taxe 5G

