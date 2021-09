Realme 8s et Realme 8i lancés en Inde le 9 septembre

Les smartphones Realme 8s et Realme 8i seront lancés en Inde le 9 septembre. La société vient d’annoncer la date de lancement. Le Realme 8s sera le premier appareil indien alimenté par Dimsnsity 810 tandis que le Realme 8i sera le premier smartphone indien alimenté par Helio G96.

Realme Pad, la première tablette de la société qui fait l’actualité depuis quelques mois, devrait également être lancée le même jour. Mais, la société n’a pas encore annoncé la date officiellement. Cependant, la page de destination de la même chose est maintenant en ligne sur Realme.com et Flipkart, ce qui signifie que le lancement n’est pas trop loin.

Le 9 septembre, la société organisera un événement en ligne à 12h30 IST où les téléphones seront dévoilés. À moins que ces produits ne soient lancés ailleurs avant le 9 septembre, ils feront leurs débuts mondiaux en Inde.

Nous sommes tous prêts à vous fournir un artiste ultime qui est #realme8s5G. Il est doté du premier processeur MediaTek Dimensity 810 5G au monde pour vous offrir une expérience #InfinitelyPowerful. Êtes-vous excité? pic.twitter.com/lNU9JocL5GS2 septembre 2021

Realme 8s et Realme 8i : à quoi s’attendre

(Crédit image: Realme)

Il est confirmé que le Realme 8s est alimenté par le nouveau SoC MediaTek Dimensity 810 et disposera d’une connectivité 5G. La fonctionnalité de RAM virtuelle est également confirmée sur les Realme 8. On dit qu’il arbore un affichage de taux de rafraîchissement de 6,5 pouces à 90 Hz. Ce chipset sera accompagné d’options de 6 Go ou 8 Go de RAM.

Le Realme 8i, quant à lui, pourrait apporter un affichage à 120 Hz avec un budget limité. La dernière fuite révèle que le Realme 8i pourrait être alimenté par le nouveau chipset MediaTek Helio G96 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2. Le Realme 8i pourrait contenir une matrice à trois caméras avec une caméra principale de 50 MP. Une batterie de 5 000 mAh est également attendue.

Realme Pad : à quoi s’attendre

Après avoir récemment pénétré le secteur des ordinateurs portables, la société se lance sur le marché des tablettes en Inde avec sa toute première tablette. Selon un article sur Weibo du compte Digital Chat Station sur Weibo, le Realme Pad sera un appareil économique alimenté par le chipset MediaTek Helio G80. Le SoC Helio G80 est basé sur une architecture de 12 nm avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 1,8 GHz.

L’appareil devrait fonctionner sur Android 11 et disposer de 4 Go de RAM. Realme a également taquiné le design du Realme Pad, nous pouvons donc nous attendre à un design élégant.