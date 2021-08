Realme affirme que sa technologie de charge MagDart est 440 % plus rapide que l’iPhone 12 MagSafe

Plus tôt cette semaine, Realme a dévoilé sa nouvelle technologie ‘MagDart’, qui ressemble énormément à MagSafe pour iPhone 12.

Il s’avère que la nouvelle technologie pourrait être beaucoup plus rapide que l’iPhone 12, comme l’a taquiné le PDG de Realme sur Twitter.

Plus rapide et plus mince ! Pouvez-vous deviner par rapport à quelle technologie de charge le chargeur MagDart de #realme est 440 % plus rapide ? RT et répondez avec #MagForFuture. pic.twitter.com/xaZ3xRuMMW – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 29 juillet 2021

Bien que Sheth n’ait pas nommé spécifiquement l’iPhone 12 et le MagSafe, il semble vraiment qu’il n’y ait qu’une seule technologie de charge à laquelle il pourrait faire référence. Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine:

Deux nouveaux chargeurs « MagDart » ont été révélés pour la première fois par Gizmochina, dont l’un semble identique au chargeur MagSafe pour iPhone 12. Un deuxième chargeur a également été révélé, arborant une conception de brique carrée beaucoup plus grande et un ventilateur intégré pour le refroidissement. Realme a maintenant confirmé que son prochain smartphone sera le premier à proposer une recharge magnétique sans fil :

Alors qu’il aurait été confirmé que la nouvelle technologie MagDart serait plus puissante que le 15W de MagSafe et qu’il serait le chargeur magnétique le plus rapide au monde au lancement, je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que MagDart soit 440% plus rapide.

Une grande mise en garde possible ici est qu’il existe en fait deux nouveaux chargeurs de Realme, l’un identique à MagSafe et l’autre qui est une brique massive dotée d’un ventilateur de refroidissement. Il est fort possible que Realme compare son chargeur plus gros et plus puissant à MagSafe, plutôt qu’à celui ordinaire.

Le nouveau téléphone Realme Flash, qui comprendra MagDart, sera livré avec un écran incurvé, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.