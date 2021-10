Realme annonce 4K Smart Google TV Stick, un haut-parleur Bluetooth Brick et plus encore : tout ce qu’il faut savoir

Realme a déclaré que les accessoires de jeu amélioreraient l’expérience de jeu mobile des utilisateurs. (Image : Realme)

Realme 4K Smart Google TV Stick, haut-parleur Bluetooth Realme Brick : Le géant de la technologie Realme a lancé mercredi plusieurs produits et dans la nouvelle gamme d’appareils se trouve le Realme 4K Smart Google TV Stick, une nouvelle couleur du Realme Buds Air 2, le haut-parleur Bluetooth Realme Brick, le déclencheur de jeu mobile Realme, le jeu SuperDart Realme Type-C câble et Realme Cooling Back Clip Neo. Les produits ont été lancés avec Realme GT Neo 2. Voici ce que nous savons de la nouvelle gamme de produits de Realme.

Realme 4K Smart Google TV Stick : prix, disponibilité en Inde et spécifications

Realme a fixé le prix du nouveau 4K Smart Google TV Stick à Rs 3 999, mais les utilisateurs pourront également l’acheter pour Rs 2 999 s’ils l’achètent pendant la vente Realme Festive Days qui commence le 16 octobre. Les utilisateurs pourraient acheter le téléviseur coller sur le site officiel de la société et sur Flipkart, ainsi que dans les magasins officiels hors ligne. Cependant, la date à partir de laquelle le produit serait mis à disposition n’a pas encore été divulguée.

La clé TV fonctionnera sur la nouvelle plate-forme TV de Google – Google TV – et elle est livrée avec l’intégration de Chromecast et de Google Assistant. Avec les ports WiFi, Bluetooth v5 et HDMI 2.1, la clé TV dispose d’un processeur ARM Cortex-A35 quadricœur, ainsi que de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage.

Enceinte Bluetooth Realme Brick, Realme Buds Air 2: Prix, disponibilité, spécifications

Au prix de Rs 2 999, le haut-parleur Bluetooth Realme Brick peut être acheté à Rs 2 499 lors de la vente Festive Days de Realme. Les utilisateurs intéressés pourront acheter le haut-parleur sur le site Web officiel de Realme et dans les magasins physiques officiels à partir de midi le 18 octobre. Pendant ce temps, le Realme Buds Air 2, qui avait été lancé en février, sera désormais également disponible en couleur Closer Green sur 3 299 roupies. Pendant la vente, les utilisateurs pourraient les accrocher à Rs 2 599.

Le haut-parleur Bluetooth Brick offrira aux utilisateurs des pilotes Dynamic Bass Boost de 20 W, ainsi qu’une durée de lecture de 14 heures. Il est également résistant à l’eau et dispose de deux radiateurs Extra Bass. Pendant ce temps, les Realme Buds Air 2 ont une suppression active du bruit, un mode transparence et des pilotes dynamiques de 10 mm.

Realme Mobile Game Trigger, Realme Cooling Back Clip Neo, Câble Realme Type-C SuperDart Game : Tout savoir

Les trois accessoires de jeu seront disponibles à l’achat à partir de midi le 18 octobre sur le site Web officiel de Realme et les magasins hors ligne officiels. Le Realme Mobile Game Trigger a été vendu au prix de Rs 699, tandis que le câble Realme Type-C SuperDart Game peut être acheté à Rs 599. Pendant ce temps, un Realme Cooling Back Clip Neo coûterait Rs 999 aux utilisateurs.

Realme a déclaré que les accessoires de jeu amélioreraient l’expérience de jeu mobile des utilisateurs, le Mobile Game Trigger ayant trois boutons physiques pour offrir un contrôle sans latence, une souris de jeu tactile et une fonction de clic rapide. Pendant ce temps, le Cooling Back Clip Neo peut fournir silencieusement un refroidissement rapide et une dissipation thermique améliorée par les semi-conducteurs.

