Realme Band 2 a été repéré sur BIS, lancement imminent

Realme a depuis longtemps dépassé le stade de fabricant de smartphones pour devenir une entreprise technologique. La société a lancé une multitude d’appareils mobiles, d’accessoires, de dispositifs portables ainsi que d’appareils IoT au cours des dernières années.

Realme a lancé le tracker de fitness Realme Band l’année dernière en mars, suivi du lancement d’une version améliorée de celui-ci au mois de mai. Et maintenant, la société est sur le point de présenter un successeur au groupe de fitness sous la forme de Realme Band 2.

Realme Band 2: Ce que nous savons jusqu’à présent

La liste Realme Band 2 a été repérée sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) par Mukul Sharma et porte le numéro de modèle RMW2010. Cette certification ne nous dit pas grand-chose à part cela cependant.

Mais un appareil Realme portant le même numéro de modèle a fait son apparition sur le site Web de certification Bluetooth SIG. Selon cette liste, l’appareil portable intelligent dispose d’une connectivité Bluetooth 5.2.

Et maintenant, votre tout premier aperçu du #RealmeBand2 ! (rendus 5K magnifiques + taille d'affichage + dimensions)

En plus de cela, il y a eu des fuites de rendus du Realme Band 2 qui montre un design similaire à celui du prédécesseur. Le groupe semble porter le slogan « Dare to leap » et il a un design carré avec des panneaux latéraux arrondis. Le rendu ne semble cependant avoir aucun bouton sur aucun des panneaux du portable. Il semble avoir un corps plus épais par rapport à la génération précédente.

Il devrait comporter un écran plus grand de 1,4 pouce, ce qui serait plus grand que l’écran de 0,96 pouce du Realme Band. Ceux qui s’attendent à une mise à niveau vers OLED pourraient être déçus car il comportera probablement un écran LCD. Les fuites prétendent également que le portable aura des dimensions de 45,9 x 26,6 x 12,1 mm.

Il y a des chances que Realme présente le Realme Band 2 lors du lancement le 18 août du Realme Book et du Book Slim, des smartphones de la série Realme GT Master et des nouveaux produits TechLife. Bien que la société n’ait fourni aucune indication sur le lancement de cet appareil, il reste encore quelques jours et elle pourrait laisser tomber des teasers de dernière minute. Mais là encore, il y a des chances qu’il ne soit lancé qu’en septembre avec le prochain lot d’appareils. Realme a récemment ajouté un nouvel appareil à la gamme de montres intelligentes avec la Dizo Watch, ce qui pourrait être une autre raison de retarder le lancement de la Realme Band.