Realme bat Samsung pour devenir la deuxième plus grande marque de smartphones en Inde en octobre : Counterpoint

Le fournisseur chinois, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, a revendiqué la position en seulement trois ans après sa création.

Realme a supplanté Samsung pour devenir la deuxième marque de smartphones en Inde avec une part de marché de 18%, selon les données de Counterpoint Research.

Le fournisseur chinois, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, a revendiqué la position en seulement trois ans après sa création. Realme est également la première marque sur Flipkart, avec une part de marché de 52%, et figurait parmi les deux premières marques en ligne avec une part de 27%.

Selon les données de Counterpoint Research, le marché indien des smartphones a connu une croissance régulière en octobre. Xiaomi, avec 20 % de part de marché (dont 2,7 % de part pour le spin-off Poco), est arrivé en tête. Après Realme étaient Samsung et Vivo avec respectivement 16% et 13% des parts.

Madhav Sheth, PDG de Realme India, a déclaré : « Cette croissance rapide témoigne de la marque et de la preuve de l’amour de nos consommateurs pour nous. »

« Nous nous sommes toujours efforcés d’offrir le meilleur de la technologie à nos consommateurs avec une technologie de pointe et des conceptions avant-gardistes, et nous l’avons fait avec succès. 2021 a été une année de jalons pour Realme et cette victoire est une autre plume dans notre chapeau. »

Realme a perturbé le marché indien des smartphones depuis sa création, ciblant le segment budgétaire, et sa réussite complète la compréhension et la popularité de l’entreprise auprès des consommateurs.

La société a déclaré que l’élan continu pourrait placer Realme au sommet de la hiérarchie en tant que première marque indépendante de smartphones du pays en 2022.

Sheth a déclaré : « Avec notre esprit et notre individualité« Dare to Leap », nous continuerons à remettre en question le statu quo existant et à prouver notre leadership à maintes reprises. Notre objectif pour 2022 est d’être la marque de smartphones n°1 en Inde, et cette étape n’est qu’un autre tremplin pour réaliser cette vision.

Realme a atteint 100 millions d’expéditions mondiales cumulées plus tôt cette année et a également atteint la barre des 50 millions d’expéditions totales en Inde au deuxième trimestre.

Le fournisseur chinois est également devenu la sixième plus grande marque de smartphones au monde au deuxième trimestre.

