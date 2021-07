Realme Book en détail, ordinateur portable à prix cassé | La technologie

in

Le realme Book a été vu et arbore un design similaire à celui des ordinateurs portables Apple, mais avec un prix beaucoup plus bas.

La gamme de produits que realme propose s’est élargie ces dernières années. À leur arrivée en Espagne, les seuls appareils proposés étaient des appareils mobiles, mais ces dernières années, ils ont lancé à la fois des écouteurs et des aspirateurs robots. La dernière chose dont nous avons entendu parler était son intention d’entrer dans le secteur des tablettes et des ordinateurs portables..

Ces dernières semaines, les rumeurs sont devenues plus récurrentes, mais il existe déjà des images dans lesquelles voir le nouveau Realme Book en détail. Le design de l’équipement est moderne et rappelle largement les ordinateurs portables Apple, l’inspiration est claire. L’écran est bordé de cadres réduits et sa diagonale est de 14 pouces avec une résolution Full HD.

Le rapport d’écran est de 3: 2 et cela rend le panneau plus haut afin de mieux voir les toiles ou les documents. La technologie du panneau est LED, donc les angles de vision et les couleurs ne devraient pas être un problème. Dans la zone du clavier, vous pouvez voir un trackpad de bonne taille avec un clavier compact, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales dans la zone supérieure.

En ce qui concerne les composants, ce qui est attendu, c’est que dans le realme Book, nous trouverons des processeurs Intel de 11e génération, Il pourrait s’agir du i3 ou du i5, même s’il est également prévu qu’ils en montent certains plus puissants et que le choix du processeur dépende de la configuration de la RAM ou du stockage.

Étant une plate-forme de 14 pouces, le poids total de la plate-forme devrait être ajusté pour être complètement portable. Quant au prix, il n’y a pas de chiffre en euros, car ce qui a été vu est en roupies et ce serait 40 000. Lors de la conversion, le prix serait de 452,97 euros. Bien entendu, ce prix doit être pris avec une certaine prudence car lors du lancement d’un produit en Europe des taxes sont ajoutées.

Il n’y a toujours pas de date fixée pour le lancement de realme Book en Europe, mais il devrait être à la fin de l’été ou au début du troisième trimestre de l’année. Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de realme.