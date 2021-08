realme Book, le portable qui fait face à la concurrence à un prix très raisonnable | La technologie

La société realme continue d’avancer pas à pas et après son arrivée sur le marché des équipements et accessoires mobiles, elle fait un pas en avant et lance son premier ordinateur portable, le realme Book.

Nous sommes en première et c’est que la société realme vient d’annoncer en Inde avec le realme GT Master Edition et Explorer le lancement d’un ordinateur portable, le livre realme et il a également laissé entendre qu’une tablette arrivera bientôt sur le marché.

Cet ordinateur portable a une finition métallique de moins de 1,5 cm d’épaisseur et est disponible en gris et bleu.

Nous parlons d’un ordinateur portable avec une taille d’écran de 14 pouces avec une résolution 2K et un format 3:2, le même que nous avons vu dans les ordinateurs Microsoft Surface.

REALME BOOKCore i5 versionCore i3 version écran 14 pouces | IPS | 2.160×1.440px | 400 lentes | 1 500 : 114 pouces | IPS | 2.160×1.440px | 400 lentes | 1 500 : 1CPUCore i5-1135G7 | Quad-core (8 threads) | 2,4 GHz | Turbo Boost 4,2 GHzCore i3-1115G4 | Double cœur (4 threads) | 3 GHz | Turbo Boost 4,1 GHzGPUIntel Iris XIntel Iris XRAM8 Go LPDDR4x | 3 733 MHz8 Go | 16 Go LPDDR4x | 4 266 MHz Stockage 256 Go | 512 Go PCIe 256 Go SSD | Connexions physiques SSD PCIe 512 Go Thunderbolt 4 | USB-C Gen 3.2 | USB-A | Mini-jack 3,5 mm2 x USB-C Gen 3.2 | USB-A | Mini-jack 3,5 mmConnexion sans filWi-Fi 6 | Wi-Fi b/g/n 2,4-5 GHz | Bluetooth 5.2Wi-Fi b/g/n 2,4-5 GHz | Batterie Bluetooth 5.154Wh | Charge 65W | 50% en 1h54Wh | Charge 65W | 50% en 1h Logiciel Windows 10 (Windows 11 gratuit) Windows 10 (Windows 11 gratuit) Taille307,21 x 228,96 x 14,9 mm307,21 x 228,96 x 14,9 mm Poids1,38 Kg1,38 Kg CouleursGray | BleuGris | BleuPrix 749 $ | 799 dollars 969 dollars | 999 dollars

On parle d’un moins d’écran panoramique que la normale et qui offre une plus grande surface verticale pour travailler. A cela il faut ajouter que la dalle promet une luminosité de 400 nits, parfaite pour travailler en intérieur et dans des endroits bien éclairés.

En termes de matériel, le realme Book dispose d’un processeur Intel Core i de 11e génération et est disponible en deux options, Core i3 et Core i5. Quant à la RAM, on peut l’acheter avec 8 ou 16 Go LPDDR4x.

Au niveau du stockage, il faut noter qu’il utilise un SSD de 256 Go dans le modèle le plus basique et que la prochaine étape atteint déjà 512 Go de stockage. Les deux sont PCIe et atteignent un taux de transfert maximum qui dépasse les 3 Go/s.

Comme les téléphones portables de la marque, ce portable peut atteindre charge à une puissance maximale de 65W et offrent une autonomie allant jusqu’à 11 heures de lecture vidéo ou alors jusqu’à 8,5 heures d’utilisation au bureau.

De plus, avec cette technologie de charge, il peut remplir 50% de la batterie en 30 minutes, vous pouvez donc obtenir entre 4 et 5 heures d’autonomie avec seulement une demi-heure de charge.

Le reste des fonctionnalités est complété par une connectivité Wi-Fi 6 (Wi-Fi 5 dual channel sur le Core i3), 3 ports USB, le clavier rétroéclairé avec lecteur d’empreintes digitales, un port Thunderbolt (modèle Core i5) et un port casque.

Il utilise également le Application de connexion PC qui vous permet de synchroniser simplement vos téléphones portables avec votre ordinateur et même d’utiliser des applications mobiles depuis votre bureau.

Comme on peut le voir, nous sommes face à un ordinateur à la hauteur des entreprises présentes sur le marché depuis de nombreuses années en termes de spécifications et de performances.

Realme n’a pas non plus lésiné sur le son et cet ordinateur portable a un double microphone antibruit et deux Haut-parleurs Harman qui offrent un son DTS HD. HAUTE DÉFINITION.

Date d’arrivée en Espagne et prix de lancement

Malheureusement, j’ai vraiment Il n’a pas confirmé la date d’arrivée de l’ordinateur portable en Espagne ni le prix en euros. Les prix officiels sont ceux discutés ci-dessous et en Inde, il sera disponible à partir du 30 août.

Nous profitons de cette rubrique pour rappeler que ces prix sont indicatifs et auxquels s’ajoutent les frais d’importation et les taxes de vente ajoutés une fois arrivés en Espagne. Sûrement nous nous déplaçons dans une fourchette approximative de +200 euros de ces prix :

Core i3 8 Go + 256 Go pour 46 999 roupies (540 euros au taux de change) Core i5 8 Go + 512 Go pour 59 999 roupies (686 euros au taux de change)

___________________

Mettre à jour avec prix mondiaux:

Core i3 8 Go + 256 Go pour 749 $ Core i3 8 Go + 512 Go pour 799 $ Core i5 8 Go + 512 Go pour 969 $ Core i5 16 Go + 512 Go pour 999 $

__________________

Cependant, dans un tweet, la société a laissé entendre l’autre jour que le prix du téléphone mobile le plus portable (PC Connect Bundle) serait de 1 099 euros, cela peut donc nous donner une idée de l’endroit où il devrait être.

Au cours de l’événement, il a également été annoncé que la première tablette de la société arriverait très bientôt, nous voyons donc comment realme travaille intensément sur élargir la famille d’appareils et il deviendra un concurrent face à face avec des marques comme Xiaomi ou Samsung.