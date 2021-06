Realme Buds Q2 avec ANC, Realme Smart TV Full-HD 32 lancé en Inde : spécifications, prix, autres détails

La Smart TV, quant à elle, a une résolution FHD (1920X1080 pixels).

Realme a lancé aujourd’hui (24 juin 2021) deux nouveaux appareils AIoT sur le marché indien ; Écouteurs Realme Buds Q2 True Wireless Stereo (TWS) et Realme Smart TV Full-HD 32 pouces. Les écouteurs prennent en charge la suppression active du bruit et sont dotés de commandes tactiles comme des écouteurs haut de gamme, mais à un prix beaucoup plus abordable. La Smart TV, quant à elle, a une résolution FHD (1920X1080 pixels). Alors que les écouteurs Buds Q2 sont le successeur de Buds Q, la Smart TV est une variante de la série originale Realme Smart TV qui a fait son entrée l’année dernière. Realme a également lancé les téléphones Narzo 30 et Narzo 30 5G à côté.

Realme Buds Q2, Realme Smart TV Full-HD 32 Inde prix, disponibilité

Realme Buds Q2 vous coûtera Rs 2 499 tandis que le Smart TV Full-HD 32 coûte Rs 18 000 (prix de lancement Rs 17 999).

Les Buds seront mis en vente le 30 juin et les consommateurs pourront les acheter sur Amazon, Realme.com et certains magasins de vente au détail hors ligne en Inde. Le téléviseur qui sera mis en vente le 29 juin sera disponible sur Flipkart, Realme.com et certains magasins hors ligne.

Spécifications et fonctionnalités des Realme Buds Q2

Les Buds disposent de la suppression active du bruit, de la prise en charge de l’application avec l’application Realme Link, de la compatibilité avec iOS et Android, la prise en charge tactile, etc. Les utilisateurs peuvent modifier des paramètres spécifiques et contrôler certains aspects des écouteurs via l’application, en activant le mode de jeu, les commandes tactiles, ou modifier les paramètres de l’égaliseur. L’écouteur est doté d’une conception améliorée, de zones tactiles et d’un ajustement dans le canal pour une suppression passive du bruit.

Pour les appels vocaux, ils sont dotés d’une double suppression du bruit du microphone, d’un mode transparence et d’un mode à faible latence. Pour la connectivité, ils sont livrés avec les codecs Bluetooth et AAC Bluetooth. La batterie est conçue pour fournir 28 heures avec une prise en charge de la charge rapide via le port USB Type-C.

Spécifications et fonctionnalités de Realme Smart TV Full-HD 32

La Smart TV dispose d’un écran LED de 32 pouces avec une résolution Full HD (1 920 × 1 080 pixels) qui promet une image plus nette et plus détaillée.

Les formats HDR, y compris HLG et HDR10, sont pris en charge au niveau du logiciel sur le Realme Smart TV Full-HD 32. Mais la visualisation de contenu à plage dynamique élevée n’est pas prise en charge dans cette résolution. Le téléviseur est livré avec Google Assistant et Chromecast.

Le téléviseur est alimenté par Android TV 9. Il dispose d’un système de haut-parleurs stéréo quadruple avec une sortie sonore nominale de 24 W. La luminosité maximale est de 400 nits. Il couvre 85 % des couleurs NTSC.

Le Realme Smart TV FHD 32 est alimenté par un processeur MediaTek quadricœur.

