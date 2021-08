Realme C21Y avec configuration de caméra triple arrière, capacité de charge inversée lancée en Inde, le prix commence à Rs 8 999

La société a positionné le Realme C21Y contre Redmi 9, Nokia G20 et Infinix Hot 10S

Realme a lancé lundi le smartphone C21Y avec un écran 20:9 et une configuration de caméra triple arrière.

Le Realme C21Y dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui prend également en charge la charge inversée. La technologie Super Power Saving Mode offre une autonomie en veille allant jusqu’à 2,33 jours avec seulement 5 % de charge. Parmi les fonctionnalités préchargées figurent Super NightScape et Chroma Boost pour des résultats de caméra distincts.

La caméra est également capable d’enregistrer des vidéos au ralenti et en Full HD. La société a positionné le Realme C21Y contre Redmi 9, Nokia G20 et Infinix Hot 10S.

La société a tarifé le Realme C21Y à Rs 8 999 pour la variante de stockage 3 Go de RAM + 32 Go, tandis que l’option 4 Go de RAM + 64 Go a été tarifée à Rs 9 999. Le téléphone est disponible en deux couleurs – Cross Black et Cross Blue – et peut être commandé auprès de Flipkart, realme.com et de certains vendeurs hors ligne.

Le Realme C21Y avec capacité double SIM exécute l’interface utilisateur Realme basée sur Android 11. Le téléphone est doté d’un écran HD+ de 6,5 pouces (720 × 1 600 pixels) avec un rapport hauteur/largeur de 20:9.

Le téléphone est alimenté par un processeur SoC Unisoc T610 octa-core et est livré avec le GPU Mali-G52 avec jusqu’à 4 Go de RAM. La configuration de la caméra triple arrière du téléphone abrite un capteur principal de 13 mégapixels. Il abrite également un capteur monochrome de 2 mégapixels ainsi qu’un tireur macro de 2 mégapixels.

Le Realme C21Y est doté d’une caméra frontale de 5 mégapixels abritant un objectif f/2,4 pour les conversations vidéo et les selfies.

Le stockage interne, qui va jusqu’à 64 Go, prend également en charge l’extension jusqu’à 256 Go via des cartes microSD. Realme a fourni un emplacement pour carte microSD dédié. Le téléphone dispose d’une prise casque 3,5 mm et d’un micro-USB. Le téléphone est également livré avec un capteur d’empreintes digitales, placé sur le panneau arrière.

La batterie de 5 000 mAh fournie par Realme prend en charge la charge câblée inversée. Le Realme C21Y, mesurant 9,1 mm, pèse environ 200 grammes.

