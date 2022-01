Realme confirme la sortie mondiale de GT 2 Pro, taquine plus de tablettes et d’ordinateurs portables

Kris Carlon / Autorité Android

Realme a connu une année 2021 assez solide, s’étendant à davantage de marchés, offrant le produit phare abordable Realme GT et lançant sa première tablette et son premier ordinateur portable.

Alors à quoi faut-il s’attendre à partir de 2022 ? La toute nouvelle série Realme GT 2 arrivera-t-elle sur les marchés mondiaux ? Pourrions-nous voir plus de tablettes cette année ? Nous avons posé ces questions au vice-président et chef des affaires internationales de Realme, Madhav Sheth, dans le cadre de notre couverture pendant la semaine du CES 2022.

Disponibilité de la série Realme GT 2 : quittera-t-elle la Chine ?

La société a lancé la série Realme GT 2 en Chine plus tôt cette semaine, la GT 2 standard étant une légère mise à niveau par rapport à la Realme GT tandis que la GT 2 Pro apporte beaucoup plus de mises à niveau. Il n’y avait pas de mot au moment d’un lancement plus large, mais Sheth a confirmé qu’une sortie mondiale est bel et bien sur les cartes :

Nous aurons très bientôt un lancement mondial pour la série GT 2, et vous aurez bientôt de nos nouvelles. Ce sera donc un lancement mondial et ce sera également en Europe.

Il a également confirmé que la version plus large inclut l’Inde. Ainsi, les fans de Realme de la région pourront mettre la main sur la nouvelle gamme phare, bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour le lancement.

Plus de tablettes et d’ordinateurs portables ?

2021 a également vu les débuts de Realme, le Realme Pad, sa première tablette, étant un appareil économique axé sur la consommation de médias. De plus, la société a également lancé le Realme Book en tant que premier ordinateur portable l’année dernière. Doit-on alors s’attendre à plus de tablettes et d’ordinateurs portables en 2022 ? Sheth note que les ordinateurs portables et les tablettes font partie de cinq catégories de produits que la société considère comme essentielles pour les principaux marchés (avec l’audio, les appareils portables et les téléviseurs) :

Je pense donc que oui, nous verrons certainement beaucoup de nouvelles tablettes arriver dans différents autres segments de prix. Dans le même temps, vous verrez des ordinateurs portables tomber (sic).

Sheth n’a pas spécifiquement confirmé si Realme lancerait des tablettes de niveau phare en 2022, mais a réitéré qu’ils essayaient en effet de couvrir différents niveaux de prix.

Le Realme Pad avait un prix de lancement allant de Rs 14 000 (~ 190 $) à Rs 18 000 (~ 245 $). Il semble donc qu’il y ait de la place pour un mouvement ascendant à cet égard, en particulier avec la tablette d’origine dotée de 3 Go à 4 Go de RAM, de 32 Go à 64 Go de stockage et d’un SoC Helio G80 de niveau inférieur.

Le représentant de Realme a également tweeté plus tôt cette semaine que l’ordinateur portable Realme Book de nouvelle génération utilisera les nouveaux processeurs Core de 12e génération d’Intel. On ne sait pas si le nouvel ordinateur portable sera un simple rafraîchissement ou une mise à niveau complète, mais il est clair que le Realme Book n’est pas une affaire unique.

Et les mises à jour ?

2021 a également vu HMD, Oppo, Vivo et Xiaomi annoncer tous qu’ils offriront trois ans de mises à jour du système d’exploitation à certains appareils. Certains de ces engagements semblent définitivement être des cascades marketing, Vivo ne remplissant cet engagement que pour la gamme Vivo X70, pour une part.

Néanmoins, c’est un domaine où Realme est à la traîne et la société nous a déjà dit il y a un an qu’elle s’en tenait à deux ans de mises à jour du système d’exploitation. Malheureusement, rien n’a changé depuis :

Je pense que nous nous en tenons toujours à ce point particulier que nous allons pour deux ans de mises à jour (OS) et les mises à jour régulières des correctifs de sécurité pendant trois ans.

Sheth a également affirmé que le cycle de vie moyen des téléphones d’aujourd’hui variait de 24 à 26 mois. Pourtant, Realme est l’exception même parmi ses compagnons d’écurie BBK lorsqu’il s’agit d’offrir trois ans de mises à jour du système d’exploitation, car Oppo, OnePlus et Vivo offrent tous un engagement prolongé pour certains modèles. Et comme Samsung propose des mises à jour étendues pour ses téléphones de milieu de gamme, Realme doit proposer quelque chose de similaire s’il veut encourager la fidélité à la marque.

Realme a des projets pour les États-Unis

Le marché américain est un casse-tête pour les marques chinoises de smartphones, car seuls Motorola, OnePlus et, dans une moindre mesure, TCL, ont fait des percées ces dernières années. Est-ce un marché que Realme veut aborder en 2022 ?

Sheth dit que Realme n’apportera pas de smartphones aux États-Unis, mais a confirmé qu’il prévoyait de commercialiser des produits informatiques et AIoT en 2022. Le représentant de Realme n’a pas nommé de produits spécifiques, mais nous supposons que le streaming TV colle , les écouteurs sans fil, les montres intelligentes et les aspirateurs robots seraient des candidats potentiels pour un lancement américain pour rivaliser avec Xiaomi.

Que voulez-vous voir de Realme en 2022 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

