realme continue d’atteindre de nouveaux sommets, mais qu’est-ce qui vient ensuite ?

Le marché des smartphones est plus concurrentiel qu’il ne l’a jamais été. Partout où vous regardez, il y a un nouvel équipementier qui se bat pour sa chance de briller. Ajoutez à cela une pandémie mondiale, et il devient encore plus difficile pour une jeune marque de se faire un nom. Certaines marques peuvent considérer un tel revers comme impossible, mais realme a relevé le défi de front et atteint de nouveaux sommets après une année aussi incertaine. La question est, comment realme est-il arrivé ici ?

Une histoire courte avec une vision longue

Realme a été lancé il y a quelques années à peine en août 2018 avec un nouvel objectif : fournir des produits d’avant-garde avec un design avant-gardiste pour les jeunes. L’ADN de l’entreprise est dédié aux produits jeunes, réels, élégants et exceptionnels, et il semble porter ses fruits jusqu’à présent.

En fait, realme est la marque la plus rapide à atteindre 100 millions d’unités vendues, et elle ne ralentit pas. Il prévoit de poursuivre sa poussée dans la gamme haut de gamme de l’industrie des smartphones, et son histoire de trois ans offre une base solide de soutien. Realme prend déjà en charge 61 marchés mondiaux à travers l’Europe, l’Asie, l’Australie et plus encore. Alors, comment cette ascension fulgurante a-t-elle été réalisée ?

Mieux chaque année

Quelques semaines à peine après avoir établi les valeurs de sa marque, realme a apporté son tout premier appareil en Inde. Le realme 2 a atteint deux millions de ventes pendant Diwali avant d’atteindre trois millions d’utilisateurs à la fin de l’année.

Début 2019, realme s’était établi sur 10 autres marchés mondiaux et a accéléré sa chronologie européenne, entrant sur le continent fin mars. 2019 s’est avérée être une année critique pour l’expansion de realme, car il a fait irruption en Chine avec le realme X, suivi de la Russie. En octobre, realme a réalisé 10 millions d’expéditions, soit une croissance de 808 % en seulement un an grâce à son adoption précoce de la série 7 de Snapdragon.

Realme a conclu sa solide année 2019 avec le realme X2 Pro, qui a remporté un badge Editor’s Choice de l’équipe d’Android Authority. Cela a porté le total des expéditions à 25 millions – en bonne voie pour atteindre la barre des 100 millions.

De nombreuses marques de smartphones sont entrées en 2020 avec de grands espoirs, et realme a marqué la nouvelle année avec le lancement de son realme X50 5G. C’était l’un des premiers appareils à exploiter le SoC Snapdragon 865, montrant que realme est là pour rester.

Alors que 2020 avançait, realme a retiré les couvertures du X3 SuperZoom, charge 125W UltraDart, et s’est retrouvée parmi les cinq meilleures marques sur 13 marchés mondiaux. À la fin d’une année mouvementée, realme a éclipsé la barre des 50 millions de ventes, et cela nous amène là où nous en sommes aujourd’hui.

Que réserve l’avenir?

Realme est déterminé à garder son emprise sur le marché des smartphones et à pousser les ventes vers de nouveaux sommets. En tant que tel, il doit apporter des spécifications de premier ordre à son prochain appareil phare. Ce tout nouveau produit phare est la série Realme GT Master Edition, et il contient toutes les spécifications que vous pouvez demander.

Pour commencer, le prochain téléphone de realme sera ultra-léger. Il est conçu en collaboration avec le célèbre designer Naoto Fukasawa. Il ne mesure que 8 mm d’épaisseur et ne pèse que 179 g. L’idée est que vous pouvez apporter votre téléphone n’importe où sans le sentir entraver votre désir d’explorer.

Nous pouvons également nous attendre à ce que le SoC Snapdragon 870 5G de Qualcomm soit au cœur du prochain appareil realme. Il devrait fournir beaucoup de puissance et de vitesse, et la charge SuperDart 65 W peut vous remettre sur pied en un rien de temps – moins d’une demi-heure, selon realme. Bien sûr, avec ce type de puissance et de vitesse, vous aurez besoin du système de refroidissement en acier inoxydable de realme pour vous maintenir à des performances optimales.

Comme pour tout téléphone haut de gamme destiné aux jeunes consommateurs, l’appareil photo est un élément essentiel. Pour cet appareil, realme s’est tourné vers Sony et son capteur phare de 64MP. Vous trouverez la stabilisation optique, et c’est le plus grand domaine de capteurs jamais utilisé.

En dehors du nouveau produit phare de realme, la société lance également le realme Book, son tout premier ordinateur portable. La nouvelle machine intègre un écran Full View 2K, parfait pour le travail et les loisirs. Les processeurs Intel Core de 11e génération offrent tout le punch dont vous avez besoin. La fonction PC Connect de realme permet également aux utilisateurs de synchroniser leurs téléphones avec leur ordinateur portable et d’expérimenter facilement les riches applications du premier, ce qui rend le travail et les études encore plus pratiques.