Realme cordes à KL Rahul en tant qu’ambassadeur de la marque pour la catégorie smartphone

Rahul travaillera en étroite collaboration avec la marque pour accélérer la croissance de la catégorie

La marque de smartphones Realme a engagé le joueur de cricket KL Rahul en tant qu’ambassadeur de la marque pour sa catégorie de smartphones. Rahul, le nouveau visage de la catégorie des smartphones Realme, travaillera avec la marque pour la croissance du segment. « Avec l’intégration d’une personnalité sportive talentueuse et renommée, KL Rahul, nous envisageons de combiner les synergies des deux », a déclaré Francis Wong, directeur du marketing, Inde, Europe et Amérique latine, Realme.

«Nous sommes optimistes que le partenariat ajoutera une valeur sans précédent à la catégorie des smartphones, car nous serons également en mesure de cibler le grand fan suivant Rahul. Nous sommes certains que le partenariat d’une telle stature avec une célébrité chevronnée comme lui renforcera la proposition de la marque consistant à mettre à la disposition du public des produits de technologie de pointe, amusants, élégants et axés sur la qualité », a ajouté Wong.

Realme a été fondée en 2018 par Sky Li et Madhav Sheth. Les performances énigmatiques de Rahul dans le sport, son histoire de croissance inspirante et son style hors du terrain sans effort vont de pair avec l’idéologie de la marque pour être puissante, élégante et axée sur les jeunes, a déclaré la marque dans un communiqué. De plus, l’annonce intervient à un moment où la marque prétend voir son attrait se renforcer auprès des jeunes et renforcer sa position de leader à travers le pays. La société a affirmé qu’elle est actuellement la sixième plus grande marque de smartphones au monde.

« Le fait que la marque se soit imposée comme l’un des leaders sur le marché mondial me rend fier de m’être associé à eux. Realme propose des produits inégalés, élégants et puissants. De plus, sa philosophie de « Dare to Leap » est quelque chose avec laquelle je résonne fortement. Les smartphones sont stylés et performants et je suis certain que la gamme de smartphones offre le bon choix aux consommateurs », a déclaré Rahul.

