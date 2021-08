Realme devient la marque la plus rapide à livrer 100 millions de smartphones dans le monde : Strategy Analytics

in

La Chine et l’Inde ont été les principaux moteurs de Realme, qui a été dérivé d’Oppo, propriété de BBK Electronics, en 2018

Realme est devenue la marque la plus rapide à atteindre 100 millions d’expéditions mondiales, dépassant le temps pris par Xiaomi, Apple et Samsung, selon les recherches de Strategy Analytics.

“Realme est la marque la plus rapide à avoir livré 100 millions de smartphones au total dans le monde”, a écrit le directeur exécutif de Strategy Analytics, Neil Mawston.

Realme a livré son 100 millionième smartphone en juin, selon le rapport. « Il n’a fallu que 37 mois à realme pour passer de zéro à 100 millions de livraisons de smartphones. C’est plus rapide qu’Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi ou toute autre grande marque de smartphones du dernier quart de siècle », a déclaré Mawston.

La directrice principale Linda Sui a déclaré : « Seules 16 marques ont déjà expédié plus de 100 millions d’unités au total dans le monde au cours des vingt-sept ans jusqu’au premier semestre 2021. C’est un club d’élite.

La Chine et l’Inde ont été les principaux moteurs de Realme, qui a été dérivée d’Oppo, propriété de BBK Electronics, en 2018. Sur son territoire d’origine, la marque chinoise a enregistré une croissance stupéfiante de 175% en glissement annuel au cours de la première année de l’année. moitié. Aujourd’hui, c’est la marque de smartphones à la croissance la plus rapide du pays.

En Inde, Realme n’a eu aucune expédition au cours du deuxième trimestre de 2018. Depuis lors, il a accaparé une part de marché de 14% et la quatrième place au deuxième trimestre 2021.

L’analyste senior Yiwen Wu a déclaré : « La croissance des smartphones de Realme est tirée par une large gamme de modèles Android, des prix compétitifs, des campagnes de marketing en ligne frappantes et une présence étendue au détail. Realme a développé son activité de smartphones en un temps record.

100 millions d’utilisateurs dans le monde ! Il ne nous a fallu que 37 mois pour devenir la marque de téléphones mobiles la plus rapide au monde pour atteindre ce cap. Nous #DareToLeap avec notre stratégie 1+5+T pour devenir un perturbateur de l’industrie dans tous les segments. pic.twitter.com/1315xcnwdf – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 5 août 2021

Le PDG de Realme India et de Realme Europe, Madhav Sheth, a reconnu cet accomplissement. Tweeting : « Criez à tous les #realmeFans d’avoir fait un saut avec nous. »

Il a également partagé une lettre sur Twitter, dans laquelle il a de nouveau remercié tout le monde pour son soutien à la marque naissante. « Avec votre soutien indéfectible, nous avons énormément grandi, malgré les défis de la pandémie en cours », a-t-il écrit.

