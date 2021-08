Realme Dizo Watch lancé en Inde, apporte un suivi SpO2 et une autonomie de 12 jours pour Rs 2 999

in

Montre connectée Realme Dizo

La marque Realme tech life Dizo a lancé sa première montre connectée en Inde. La smartwatch s’appelle simplement la Dizo Watch. L’appareil est conçu pour offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge. Il existe des fonctionnalités préchargées telles que des cadrans de montre en direct, l’oxygène sanguin SpO2, 90 modes sportifs et la surveillance du rythme cardiaque. La montre est résistante à la poussière et à l’eau et est certifiée IP68.

Prix ​​de la montre Realme Dizo en Inde, détails de disponibilité

Le prix de la montre Realme Dizo en Inde est de Rs 3 499. Son prix de lancement est de Rs 2 999. La smartwatch sera mise en vente via Flipkart à partir de midi le 6 août. La montre sera disponible en gris carbone et en argent. Il sera également disponible dans certains magasins de détail du pays.

Spécifications de la montre Realme Dizo

La smartwatch est livrée avec un écran TFT de 1,4 pouces (320 × 320 pixels) avec une luminosité maximale de 600 nits et une densité de pixels de 323 ppi. La montre dispose d’un moniteur d’oxygène dans le sang, d’un moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, de fonctions de suivi d’activité, d’un mode sport 90, d’un suivi de la course à pied, d’un basketball à vélo, d’un yoga, d’un vélo elliptique, d’un entraînement en force, d’un entraînement gratuit. La smartwatch suit la consommation de calories, les durées d’exercice hebdomadaires.

La montre, cependant, n’a pas d’approbation médicale et ne peut pas être utilisée pour le diagnostic et le traitement.

Pour utiliser la smartwatch, il faut télécharger l’application Realme Link disponible sur iOS et Android.

La seule option de connectivité disponible dans la smartwatch est la prise en charge Bluetooth v5.0. L’appareil est livré avec un boîtier de charge magnétique qui permet l’alimentation via un socle compatible. Doté d’une batterie de 314 mAh, l’appareil qui mesure 257,6 × 35,7 × 12,2 mm et pèse 38 grammes peut apparemment fonctionner pendant 12 jours avec une seule charge.

