Le fabricant chinois de smartphones Realme a annoncé trois nouvelles fonctionnalités pour le modèle GT 2 Pro qu’il a saluées comme les « premières innovations au monde » dans l’industrie des smartphones. Ces innovations sont liées aux fonctionnalités de conception, de communication et de photographie du téléphone.

Realme, comme il l’avait fait auparavant, a poursuivi son partenariat avec le designer industriel japonais Naoto Fukasawa pour le nouveau produit phare. La configuration de la caméra arrière du Realme GT 2 Pro comprendra une caméra ultra-large avec un champ de vision de 150°. Il est également livré avec une technologie de commutation d’antenne innovante.

Realme a annoncé les nouvelles fonctionnalités de GT 2 Pro lors d’un événement spécial sur sa chaîne YouTube.

Innovation de conception Realme GT 2 Pro

La première innovation comprend un design durable inspiré du papier pour le Realme GT 2 Pro. Realme a surnommé le langage de conception « Paper Tech Master Design ». La société chinoise, qui s’était précédemment associée à Fukasawa pour ses smartphones Master Edition, a également étendu la relation de travail pour le nouveau smartphone phare. Le panneau arrière de l’appareil est construit à l’aide d’un matériau biopolymère de SABIC.

Realme a également adopté une nouvelle boîte, qui utilise moins de plastique, pour poursuivre son approche respectueuse de l’environnement. Cela a entraîné une baisse du ratio global de plastique à 0,3% contre 21,7%.

L’innovation de la caméra Realme GT 2 Pro

Le Realme GT 2 Pro sera livré avec un nouveau capteur ultra-large, avec un champ de vision 273 % supérieur aux 89° du capteur large principal. L’augmentation du champ de vision sera mise en œuvre grâce au nouveau mode fisheye. Realme a affirmé que le nouveau mode rendrait les photographies plus attrayantes, grâce à son « effet de profondeur de champ ultra-long ».

Innovation de communication Realme GT 2 Pro

Realme a également équipé le GT 2 Pro d’un système matriciel de réseau d’antennes, composé de ce qu’il prétend être le premier système au monde de «commutation d’antenne ultra-large bande HyperSmart» qui utilise 12 antennes enveloppantes couvrant le smartphone. Ce système prendra en charge les bandes grand public dans presque toutes les directions avec la même force de signal, permettant à l’appareil de sélectionner automatiquement la meilleure bande de réseau en évaluant la force du signal.

De plus, le prochain produit phare bénéficiera également d’un amplificateur WiFi et d’une prise en charge NFC à 360 °.

