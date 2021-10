Realme élève Madhav Sheth en tant que président, groupe d’affaires international

Il rapportera à Sky Li, fondateur et PDG de Realme

La marque de smartphones Realme a élevé Madhav Sheth, ancien vice-président de Realme et PDG de Realme Inde, Europe et Amérique latine, au poste de président de l’unité commerciale internationale. Sheth continuera d’occuper le poste de PDG de Realme India. Sa nouvelle désignation serait désormais PDG de Realme India, vice-président de Realme et président du groupe commercial international Realme. Dans son nouveau rôle, Sheth sera responsable des opérations commerciales à l’étranger de Realme. Il rendra compte à Sky Li, fondateur et PDG de Realme.

« Madhav a apporté d’énormes contributions au développement des activités à l’étranger de Realme dans le passé, et nous sommes convaincus qu’à l’avenir, Madhav conduira Realme à faire de nouvelles percées et apportera les produits de Realme avec des technologies de pointe et des conceptions avant-gardistes à plus les jeunes du monde entier », a commenté Li.

Avec cette élévation, Sheth devient le premier PDG mondial indien de l’industrie des smartphones, originaire de l’Inde dans le monde, a déclaré Realme dans un communiqué. Sheth sera responsable des opérations commerciales de Realme en Afrique, en Asie-Pacifique (hors Chine continentale), en Europe centrale et orientale, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe occidentale dans son rôle actuel.

C’est sous la direction de Sheth que Realme a continué à étendre sa présence sur les marchés indien et européen. Il est également crédité d’avoir amené Realme à devenir l’une des marques technologiques les plus populaires parmi les jeunes ainsi que la marque de smartphones à la croissance la plus rapide dans ces régions. « Guidé par la vision stratégique de Madhav et son sens aigu du marché, Realme apportera une technologie de pointe et un design avant-gardiste aux consommateurs des régions du monde », a déclaré la société.

Realme a été fondée en 2018 par Sky Li et Madhav Sheth. La société a affirmé qu’elle est actuellement la sixième plus grande marque de smartphones au monde. La marque a lancé Realme TechLife Ecosystem, soutenu par la stratégie 1+5+T, qui est centrée sur les smartphones et s’étend à cinq catégories clés de smart TV, wearables, TWS, ordinateurs portables et tablettes.

