Realme filtre le prix de son ordinateur portable realme Book avec le realme GT Master Edition | La technologie

L’attente semble terminée et le prix du pack qui comprend le realme Book ainsi que le realme GT Master Edition est enfin connu. Realme elle-même a divulgué ces données dans une publication sur Twitter.

La diversification en termes de secteur dans lequel opèrent les différentes entreprises est de plus en plus perceptible. Il y a quelques années, il est apparu réel et, étant le nouveau venu, sa stratégie consistait à proposer des terminaux dotés de bonnes fonctionnalités à des prix de démolition.

Ce n’est pas une nouvelle stratégie, OnePlus et Xiaomi la suivent depuis longtemps. Cela fonctionne pour attirer l’attention et c’est ce qu’ils ont réalisé au fil des ans. Il semble maintenant que son nouveau modèle économique soit de se lancer dans d’autres secteurs : appareils intelligents, tablettes et ordinateurs..

Ce dernier est celui qui nous intéresse et c’est que le realme lui-même a divulgué par erreur le prix de son nouvel ordinateur portable realme Book dans un pack avec le realme GT Master Edition. La vérité est que cela ne semble pas avoir été une erreur.

Le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a publié un message sur Twitter. Dans cette publication, outre le texte qui parle du lancement qu’ils ont préparé et donne un lien pour le suivre, une photographie est également présentée.

L’image vaut mille mots, car vous pouvez y voir à la fois le realme GT Master Edition et le nouveau realme Book. Les deux appareils apparaître sans prétendre être caché, en fait, le PDG lui-même en tient un dans ses mains.

Ce qui est intéressant avec cette image, c’est qu’en dehors de l’équipement, une image fait son apparition sur l’écran de l’ordinateur. Cette image semble avoir été placée au moyen d’une édition numérique et on peut y lire ce qui suit : “PC Connect Bundle”.

Juste à côté de cette combinaison de trois mots se trouve une image montrant le realme Book et le realme GT Master Edition. Mais jeo important est le texte qui accompagne et dans lequel vous voyez le prix de ce pack.

La firme asiatique fixe le prix du pack à 1 099 euros. Ce prix comprendrait, selon l’image, le realme GT Master Edition dans sa version 8 Go et 256 Go de stockage, tandis que le Realme Book serait le processeur i3 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Si c’est le prix réel du pack, les fabricants comme Huawei qui ont également des ordinateurs portables vont avoir une concurrence difficile à égaler. Il faudra attendre l’événement pour connaître les détails.