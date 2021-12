Realme Fit est l’application pour centraliser toutes les données sportives mesurées par vos appareils et en a dévoilé une nouvelle | La technologie

Realme a lancé une nouvelle application pour surveiller la santé des utilisateurs qui ont l’un de leurs appareils, faisant également allusion à quelques nouvelles. Vous pouvez télécharger l’application, entièrement gratuite, depuis le Play Store.

La nouvelle application Realme a été lancée sous le nom Realme Fit, avec laquelle l’entreprise souhaite renforcer son application Realme Link existante (davantage destinée à contrôler les différents systèmes et accessoires de la marque), sans la remplacer. On pense que cette application vient de la main d’un éventuel nouveau lancement, le Montre TechLife S100, qui inclurait toutes les fonctionnalités évaluées par Realme Fit.

Cette application comprendrait des fonctionnalités intéressantes telles que celle appelée « test corporel« Cela pourrait être similaire à l’Apple Watch et à la Galaxy Watch4 qui utilise un puce pour mesurer la fréquence cardiaque et l’ECG (électrocardiogramme) lorsque vous placez votre empreinte digitale sur la montre ou sur l’un de ses boutons.

Au démarrage Vous allez nous demander de télécharger et d’installer les services mobiles Realme et pour cela, nous devons donner des autorisations d’installation à l’application. Nous marquerons le sexe, la taille, le poids et la date de naissance et à partir de là, nous créons notre profil. Vous pouvez télécharger l’application directement et gratuitement depuis le Google Play Store.

Realme Fit est divisé en quatre sections: le premier d’entre eux, « Page principal« , dans laquelle vous trouverez, comme dans d’autres applications, des métriques quotidiennes, dont une liée au sommeil.

La seconde ils, appelés « des sports« , il vous montrera une liste avec les différentes activités que les appareils collectent. Jusqu’à présent, il intègre les modalités de course, marche et équitation.

Un autre des menus, « Appareil« Cela vous permettra d’établir une synchronisation entre votre application et le Realme wearable que vous portez. Enfin, nous avons le menu »Propre« Dans lequel nous pourrons modifier notre profil, nos données, établir des marques personnelles ou modifier les autorisations de l’application.

On verra avec le temps jusqu’où iront cette marque et ses appareils, mais à ce rythme elle peut devenir l’un des grands favoris du marché.