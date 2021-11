Realme GT 2 Pro confirmé, sera le téléphone phare «le plus haut de gamme» de Realme

Realme GT 5G (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Realme s’apprête à lancer ce qu’il dit être son smartphone phare « le plus haut de gamme » à ce jour, a annoncé la marque dérivée d’Oppo le lundi 29 novembre. Le téléphone en question s’appellera le Realme GT 2 Pro.

Ce téléphone devrait être l’un des premiers téléphones à être lancé avec le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1 ou comme certains rapports appellent le Snapdragon 8Gx Gen 1, la même puce que Qualcomm annoncera, très probablement, le 30 novembre. Clairement , Realme saute le pas pour faire le buzz sur son prochain téléphone. Qu’il ait ou non quelque chose à partager lors du grand jour de lancement de Qualcomm, seul le temps nous le dira.

Realme va bientôt rejoindre la cour des grands

Realme ne partage aucun détail granulaire pour le moment, mais le Realme GT 2 Pro marquera apparemment « le point de départ du voyage de la marque sur le marché mondial haut de gamme ». Maintenant, Realme a récemment laissé tomber le ballon sur ses ambitions futures, qu’il veut et travaille sans relâche pour rejoindre la cour des grands et sortir des téléphones semblables à un Samsung Galaxy haut de gamme ou à un iPhone d’Apple.

Cela signifierait également invariablement que certains téléphones Realme commenceront à grimper dans l’échelle des prix afin d’emballer des innovations vues uniquement à l’extrémité la plus élevée du spectre des smartphones. Ces téléphones pourraient être vendus au prix de 800 $ et plus, ce qui représente environ 60 000 roupies.

« En tant que première création de la série phare GT Pro la plus premium de Realme, le Realme GT 2 Pro a pour mission d’apporter une expérience de premier plan à nos jeunes clients avec des performances, un design et un appareil photo – tous au-delà des attentes », fondateur et PDG de Realme Sky Li a déclaré dans un communiqué, ajoutant « nous avons toujours été conscients des besoins de nos consommateurs et nous travaillons au développement des meilleurs smartphones de leur catégorie pour les fans de Realme à travers le monde ».

Les marques sœurs Oppo et Vivo ont soigneusement orchestré une gamme dédiée de téléphones phares haut de gamme au fil des ans, mais seul OnePlus, une autre marque BBK, a pu connaître un certain succès dans la catégorie, bien que cela puisse changer à l’avenir à mesure que les téléphones OnePlus arrivent. de plus en plus proche des téléphones Oppo en termes de toucher, de sensation et d’expérience complète.

Realme, en revanche, est nouveau et en pleine croissance, connu en grande partie pour son budget et ses téléphones de milieu de gamme qui dépassent presque toujours leur catégorie de poids. Beaucoup le voient comme la seule alternative viable à Xiaomi en matière de proposition de valeur. Xiaomi a franchi le pas cette année avec un téléphone appelé Mi 11 Ultra, son téléphone le plus ambitieux et le plus cher à ce jour, bien que sa disponibilité ait été réduite en raison de certaines circonstances inévitables, principalement la pénurie de puces et le contrôle strict de l’Inde sur les importations chinoises.

Realme qui cherche à rejoindre la cour des grands n’est ni nouveau ni surprenant, mais son succès dépendra totalement de la façon dont il prévoit de briser les perceptions, en particulier en Inde.

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les téléphones Realme offrent un potentiel immense. Le Realme GT 5G a lancé à lui seul le tueur phare, une catégorie que OnePlus a abandonnée il y a des années. Si quoi que ce soit, les attentes seront exorbitantes de tout ce sur quoi il travaille actuellement.

Spécifications attendues du Realme GT 2 Pro

La caractéristique la plus attendue et la plus attendue du Realme GT 2 Pro sera peut-être son chipset. Qualcomm est sur le point de donner à ses puces mobiles une cure de jouvence majeure alors même qu’il regarde vers la prochaine frontière, qui est d’essayer d’usurper les puces de la série M d’Apple avec ses processeurs PC de nouvelle génération. Les puces mobiles Qualcomm, du moins les plus haut de gamme, auront des noms plus simples. Le prochain, qui doit être annoncé le 30 novembre, sera le premier à porter le nouveau nom. Plus de puissance et de spécifications sont presque toujours une donnée.

En ce qui concerne le Realme GT 2 Pro, la rumeur veut que le smartphone phare « le plus haut de gamme » de Realme soit doté d’un écran AMOLED 1080p de 6,51 pouces, d’un SoC Snapdragon 8 Gen 1 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, Realme UI 3.0 basé sur Android 12, caméra arrière principale de 50MP et frontale de 32MP et charge rapide de 125W.

Realme n’a pas encore révélé de calendrier probable pour le lancement du Realme GT 2 Pro. Regarde cet espace pour plus.

