Realme GT 2 Pro : fuite de spécifications et de rendus

Le Realme GT 2 Pro sera le premier produit phare de la société et son téléphone le plus haut de gamme à ce jour. Nous avons divulgué des rendus et des spécifications pour le téléphone. Si les rumeurs s’avèrent exactes, ce serait sans aucun doute le téléphone Realme le plus cher de tous les temps.

Le prochain Realme GT 2 Pro changera cela. Selon Sky Li – le fondateur et PDG de Realme – le GT 2 Pro sera le « premier et le plus haut de gamme des téléphones phares de la société ».

Malheureusement, Li n’a divulgué aucune spécification ou autre information au téléphone. Grâce à Steve Hemmerstoffer et 91Mobiles, cependant, nous avons des fuites d’informations sur l’appareil. Vous pouvez voir un ensemble de rendus divulgués ci-dessus, et ci-dessous, vous trouverez des informations sur les spécifications supposées.

Les spécifications de Realme GT 2 Pro divulguées

Selon les spécifications divulguées, le GT 2 Pro pourrait avoir le processeur phare 2022 de Qualcomm. Précédemment connu sous le nom de Snapdragon 898, ce nouveau processeur sera le premier avec un nouveau schéma de nommage.

Le Realme GT 2 Pro pourrait également avoir un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution QHD+ (1440p). Au dos, le téléphone pourrait avoir le tiercé premium : un capteur principal 50MP, un ultra-large 50MP et un téléobjectif 8MP.

Ce sont les spécifications que le leaker de confiance Steve Hemmerstoffer a publiées. Cependant, des rapports divulgués antérieurement suggèrent que le téléphone pourrait avoir jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un selfie shooter de 32 MP et des vitesses de charge filaire de 125 W. Cependant, ces spécifications ne proviennent pas de Hemmerstoffer, alors traitez-les avec un degré de scepticisme plus élevé.

Enfin, Hemmerstoffer postule que le téléphone pourrait coûter environ 799 $. Cela ferait du GT 2 Pro le téléphone le plus cher de la société à ce jour.

