Realme GT 2, Realme GT 2 Pro lancé avec une conception en polymère biosourcé, triple caméras 50MP : spécifications, prix

Realme GT 2 La série a été lancée en Chine le mardi 4 janvier 2022. La série engendre deux modèles, le vanille Realme GT 2 et le plus puissant Realme GT 2 Pro. Les deux téléphones sont pratiquement identiques en ce qui concerne la conception, les logiciels, la RAM, les appareils photo et la capacité de la batterie. Le pro GT 2 vous offre un meilleur écran et une puce plus rapide.

La série GT 2 marque le point de départ du voyage de Realme sur le marché mondial haut de gamme.

La marque dit qu’elle utilise ici plus de matériaux de construction haut de gamme et apparemment durables, ce qui devrait augmenter le coût global. Deux des variantes GT 2 Pro et GT 2, appelées papier vert et papier blanc, présentent l’œuvre du designer emblématique de Muji, Naoto Fukasawa, et sont fabriquées à partir d’un matériau bio-polymère de SABIC. Les téléphones seront également disponibles dans des coloris bleu titane et noir acier plus réguliers.

La boîte, dans laquelle les téléphones seront expédiés à l’intérieur, minimiserait l’utilisation de plastique de 21,7% à 0,3%.

Vérification des spécifications Realme GT 2, Realme GT 2 Pro

Le Realme GT 2 Pro est livré avec un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces fabriqué par Samsung avec une résolution de 1440p ou 2k et une perforation. Il peut culminer à 1 400 nits. Il existe également une protection Corning Gorilla Glass Victus.

Sous le capot, le téléphone dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associée à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le logiciel est Realme UI 3.0 basé sur Android 12. Le téléphone est soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide de 65 W. L’ensemble est complété par deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos.

Pour la photographie, le GT 2 Pro dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière avec un principal 50MP (capteur Sony IMX 766), un ultra grand-angle 50MP (capteur Samsung JN1) et un autre appareil photo à micro-objectif 40x.

La vanille GT 2 a un écran 120Hz E4 AMOLED et une puce Snapdragon 888 tandis que le reste des spécifications sont plus ou moins les mêmes que le modèle pro.

Vérification des prix Realme GT 2, Realme GT 2 Pro

Le Realme GT 2 démarre à 2 599 RMB (environ 30 500 Rs) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Realme GT 2 Pro commence à 3 699 RMB (environ 43 450 Rs) pour la même configuration. La série Realme GT 2 est exclusive à la Chine au moment de la rédaction. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

