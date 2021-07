realme GT 5G : les clés de cette torpille à la gamme smartphone premium

Il équipe le chipset Qualcomm Snapdragon 888, un écran Super AMOLED 120 Hz, une charge rapide à 65 watts et une version jaune spectaculaire.

Qualcomm Snapdragon 888

C’est le processeur mobile le plus puissant de Qualcomm aujourd’hui et il est spécialement préparé pour tirer parti de la vitesse de transmission de données infernale 5G. Tirant parti de la technologie de traitement 5 nm, cette puce Qualcomm Snapdragon 888 améliore les performances et la puissance de l’IA du realme GT. Couplé à un cœur Cortex-X1 plus gros et à trois cœurs A78 de nouvelle génération, les performances du processeur du téléphone ont augmenté de 20 % et la consommation d’énergie a été réduite de 50 % par rapport à la génération précédente.

Écran surround Super AMOLED à 120 Hz

Il s’agit d’un panneau d’origine Samsung de 6,43 pouces avec deux capteurs de lumière avant et arrière qui fournissent jusqu’à 4 096 niveaux de luminosité automatique.

RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1

RAM super efficace qui offre des performances extraordinairement agiles et la mémoire la plus avancée disponible aujourd’hui.

Appareils photo

Le système photo-vidéographique principal se compose d’une triple caméra : Sony grand angle 64 Mp f/1,8 (26 mm) + grand angle 8 Mp f/2,3 (16 mm – 119o) et macro 2 Mp f/2,4. Le mode Portrait de nuit et les fonctionnalités d’IA se démarquent pour réaliser des photographies de niveau professionnel. Vidéo 4K.

Quant à la caméra frontale, elle est de 16 Mp f/2,5 ; Vidéo Full HD.

Charge ultra rapide : 100 % en 35 minutes

Partant d’une batterie de 4 500 mAh, cette charge ultra rapide est due à la technologie SuperDart de 65 w.

Design inspiré des voitures de sport Gran Turismo (GT)

Sa version avec fond en verre présente un design avec un relief 3D qui réfléchit la lumière ; la version jaune… Le jaune est une couleur typique des voitures GT. Spectaculaire édition en cuir végétalien : oui c’est cette version en jaune, avec une bande noire qui abrite les caméras arrière. Il s’agit de la première conception en cuir bicolore de l’industrie, affichant non seulement un look unique, mais également des avantages pratiques tels que la résistance aux traces de doigts et la protection anti-odeur et anti-fissuration.

Système de refroidissement VC en acier inoxydable

Il joue un rôle essentiel pour garantir des performances durables du téléphone car il utilise de l’acier inoxydable pour optimiser la dissipation de la chaleur du téléphone. Ce système a démontré une puissance de refroidissement 50 % supérieure à celle d’un système de refroidissement traditionnel en cuivre et est capable d’abaisser la température du cœur du processeur jusqu’à 15 ° C.

Son immersif

Avec deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, Hi-Res Audio et mini-jack 3,5 mm.

Système d’exploitation Android 12

Le realme GT est l’un des premiers appareils à prendre en charge Android 12 Beta 1.

Versions, prix et disponibilité

Le realme GT 5G est disponible en bleu avec un arrière en verre et en jaune avec un arrière en cuir végétalien.

Ses versions techniques sont : 8 Go + 128 Go : prix officiel de 449 euros ; 12 Go + 256 Go : prix officiel de 599 euros.

Offres spéciales de lancement :

– 8 Go + 128 Go : 369 euros, uniquement sur AliExpress et en exclusivité du 21 au 25 juin. De plus, les 100 premiers utilisateurs à utiliser le code REALMEGT43 sur AliExpress pourront obtenir la version 8Go + 128Go pour seulement 326 euros

– 12 Go + 256 Go : 499 euros, uniquement sur Amazon et exclusivement les 21 et 22 juin (Amazon Prime Day).

Vous pouvez également l’acheter sur realme.com les 21 et 22 juin : 8 Go + 128 Go : 399 euros ; 12 Go + 256 Go : 499 euros